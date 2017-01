Accident rutier sub privirile poliţiştilor

Un accident de circulaţie petrecut, ieri seară, în jurul orei 18.00, pe podul de la intrarea în localitatea Agigea a blocat circulaţia rutieră timp de cîteva zeci de minute. Accidentul s-a petrecut chiar sub privirile poliţiştilor. Aceştia spun că s-au deplasat la locul respectiv deoarece au fost sesizaţi că pe pod staţionează un camion marca Roman. Nicolae Paul, şoferul autoutilitarei, oprise maşina pe banda întîi întrucît avea o defecţiune la motor. Bărbatul susţine că staţionarea camionului era semnalizată corespunzător cu luminile de avarie şi cu un triunghi de atenţionare, postat cu cîţiva metri înainte. La cîteva minute după ce i s-a stricat maşina, pe pod, şi-au făcut apariţia şi agenţii Poliţiei Rutiere pentru a vedea de ce autoutilitara staţionează. Oamenii legii spun că după cîteva minute de la sosirea lor, un autoturism Dacia 1310, care venea dinspre Constanţa, a intrat în plin în partea din spate a camionului. În urma impactului, Dacia a intrat aproape jumătate sub autoutilitara Roman, iar Gabriel Willi Pop, de 37 ani, şoferul acesteia, s-a ales cu răni grave, fiind transportat de o ambulanţă la Spitalul Judeţean Constanţa. Oamenii legii prezenţi la locul accidentului nu îşi pot explica cum şoferul nu a observat utilajul şi nu exclud ca acesta să se fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cine se face vinovat de cele întîmplate.