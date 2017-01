10:03:05 / 28 Februarie 2016

inintersectia Ctin Bratescu?Mihai Viteazu

Cit mai asteapta si ce mai asteapta Primaria si Politia Circulatiei pentru sistematizarea si asigurarea acestei intersectii. Uitati-va pe istoricul accidentelor din aceasta intersectie si o sa intelegeti apelul meu. Am facut nenumarate interventii dar nu intereseaza pe nimeni cxa este una dintre cele mai periculoase intersectii din Constanta din cauza circulatiri intense, viteza mare cu care se circula strada ingusta,nerespectarea de catre soferi a regulilor de circulatie. Permanent sint in pericol pietonii ,cladirile si instalatiile din zona. Poate aude cineva sa puna limitatoare de viteza ,semne de limitare a vitezei , alte sensuri de circulatie .Am ajuns sa fim stresati continuu de circulatia hotica din aceasta intersectie, de pe Mihai Viteazu su Ctin Bratescu.