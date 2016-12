Accident vestimentar pentru Katherine Heigl

Nu puţini au coşmaruri că ajung dintr-o dată goi-puşcă în faţa unei mulţimi. Mai rău este însă să fii vedetă şi să ai probleme cu rochia pe scenă, când toţi ochii sunt aţintiţi asupra ta! Prin aşa ceva a trecut Katherine Heigl, joi seară, în Las Vegas. Invitată să îşi ridice premiul pentru Femeia Anului, acordat în cadrul galei ShoWest, vedeta serialului ”Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey” s-a găsit într-o situaţie de-a dreptul jenantă. Una dintre bretelele elegantei rochii roşii cu care a venit îmbrăcată s-a rupt, ameninţând să o lase în sânii goi. Noroc sau ghinion, depinde din ce punct de vedere privim, că actriţa a fost pe fază şi a evitat în ultimul moment ruşinea. Cu simţul umorului care o caracterizează, Katherine Heigl a trecut cu bine peste acest moment şi a primit premiul care i se cuvenea pentru succesul comediilor “27 Dresses / 27 de rochii” sau ”The Ugly Truth”. Pentru a-şi urma cariera pe marele ecran, actriţa a renunţat la serialul care a făcut-o celebră ”Grey`s Anatomy / Anatomia lui Grey”, dar şi la şuviţele blonde. Spre sfârşitul anului, actriţa va mai putea fi văzută tot într-o comedie romantică, “Life As We Know It”.

În cadrul ceremoniei din Las Vegas au mai fost premiate şi tinerele actriţe Vanessa Hudgens şi Amanda Seyfried.