Accidentată în parcare

10:50:22 / 11 Aprilie 2014

Nu sunt profesionist... si nici nu am aere... cine vrea sa conduca, sa conduca, stam si ne plangem toata ziua. Exact ca si salariile, sunt mici, muncim mult etc. Dar de ce nu faci ceva sa ai un salariu mai mare de exemplu? Sunt destui care au lefuri mari. Intotdeauna vor fi nemultumiti... daca la CORA era semafor si era aglomerat, se spunea ca dureaza putin pe culoarea verde. Fiecare in functie de interes. Eu spre exemplu trec mai repede prin acea intersectie decat pe vreamea cand era semaforizata. Si nu am avut niciodata nicio problema. Intr-adevar acum trebuie sa am atentia sporita, pe vremea cand stateam la semafor la rosu, cascam gura in dreapta si in stanga. Acum nu mai am timp de asa ceva, trebuie sa fiu pregatit sa demarez cand mi se ofera ocazia. In intersectiile in care au loc frecvent accidente se pun semafoare, de ce? Pentru ca noi soferii nu stim sa circulam bine si sa respectam semnele de circulatie. Asta e motivul. La semafor e simplu si pt bunicul de la tara. La ROSU sta, la VERDE pleaca. Si intr-adevar scade numarul de accidente. Dar nu este neaparat traficul fluidizat. Am putea discuta la nesfarsit pe tema asta. Accidentele se produc din cauza soferilor, nu din cauza indicatoarelor. Soferii nu stiu sa aprecieze, distanta, timpul etc. (vorbesc de o intersectie nesemaforizata). Succes in trafic.