Accidentate pe trotuar

Două adolescente de 14 şi, respectiv, 15 ani, şi un tânăr de 26 de ani au ajuns în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, în urma unui accident rutier produs, marţi noapte, în jurul orelor 21.50, în municipiul Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Adrian Z., de 26 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca Volkswagen pe strada Poporului. Ajuns la intersecţia cu bulevardul Tomis, spun poliţiştii de la Rutieră, acesta a virat la stânga şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Audi, condus de Daniel C., de 27 de ani. În urma impactului, Audi-ul s-a deplasat în partea dreaptă, a părăsit carosabilul şi a lovit două adolescente, de 14 şi, respectiv, 15 ani, care se aflau pe trotuar. Accidentul s-a soldat cu rănirea celor două minore, dar şi a şoferului Volkswagen-ului. Cele trei victime au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „M-a lovit şi m-a aruncat pe trotuar! Eu aveam verde când am plecat de la semafor. El trebuia să-mi dea prioritate. Nu am avut timp să frânez, a venit prea tare”, a declarat şoferul Audi-ului. Ocupanţii Volkswagen-ului spun, însă, că lucrurile au stat altfel: „Noi aveam verde în momentul în care am intrat în intersecţie. Toate maşinile ne-au lăsat să trecem, mai puţin băiatul cu Audi, care a plecat în trombă de la semafor”, a declarat un pasager aflat la bordul Volkswagen-ului. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.