Accidente în lanţ

În doar câteva zeci de minute, şase persoane, printre care şi un copil în vârstă de doar şapte luni, au ajuns, ieri, în urgenţa spitalului, în urma unor accidente de circulaţie. Anchetatorii spun că evenimentele rutiere au avut loc din cauza vitezei excesive şi a neatenţiei şoferilor. Primul dintre ele s-a petrecut în apropierea localităţii Tariverde, pe Drumul Naţional 22 (Constanţa - Tulcea), în jurul orei 14.00. Oamenii legii spun că doar o minune a făcut ca pasagerii unei maşini care a ieşit în decor să scape cu răni uşoare. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că şoferul unui autoturism marca Opel, un tânăr de 26 de ani, din localitatea Cerbu, judeţul Tulcea, se deplasa pe DN 22, dinspre Constanţa către Tulcea. Ajuns în zona localităţii Tariverde, spun anchetatorii, acesta a pierdut controlul direcţiei din cauza vitezei neadaptate la carosabilul umed, a pătruns pe contrasens, iar apoi a părăsit asfaltul. Bărbatul a încercat să oprească maşina, însă a lovit un dâmb de pământ şi s-a răsturnat de câteva ori. În urma accidentului, au suferit răni uşoare şoferul, soţia acestuia, copilul lor, în vârstă de doar şapte luni, dar şi alte două tinere care se aflau în Opel. Victimele au fost transportate cu trei ambulanţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. La locul coliziunii a fost trimis şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, însă intervenţia pompierilor militari nu a mai fost necesară. Şoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.

„A NINS PUTERNIC!“ La mai puţin de 200 de metri de locul în care a avut loc primul accident rutier, un alt şofer a ieşit în decor, doar câteva minute mai târziu. Cauza? Neadaptarea vitezei la intrarea în curbă. Bărbatul de 53 de ani conducea o Dacie şi, din fericire, a scăpat teafăr şi nevătămat. Întrebat ce s-a întâmplat, omul a dat o explicaţie cel puţin curioasă... „A nins puternic. Aveam şi ceva viteză, iar când am intrat în curbă, maşina a derapat şi am ajuns pe câmp. Nu am păţit nimic“, a declarat şoferul. 50 de minute mai târziu, poliţiştii au fost chemaţi la un alt accident rutier, de această dată în municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că, la intersecţia bulevardelor Aurel Vlaicu şi Tomis, un bărbat din Oituz, de 30 de ani, care conducea o autoutilitară, nu a păstrat distanţa regulamentară faţă de maşina ce rula în faţa sa şi l-a acroşat. Şoferul autoturismului, un tânăr de 29 de ani, din Constanţa, a fost transportat la spital, în urma impactului acesta acuzând dureri la nivelul coloanei cervicale. În toate cele trei cazuri, anchetatorii continuă cercetările.