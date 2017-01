Accidente trase la indigo

Seria accidentelor petrecute pe bulevardul Aurel Vlaicu, din Constanţa, a continuat şi miercuri noapte, cu două evenimente rutiere trase la indigo. Poliţiştii spun că primul dintre ele a avut loc în jurul orelor 23.14. Potrivit anchetatorilor, o femeie aflată la volanul unui autoturism marca Suzuki se deplasa pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre supermarket-ul “Metro 1” către podul IPMC. La un moment dat, spun oamenii legii, maşina acesteia a lovit din spate semiremorca unui autotren care staţiona pe banda nr. 1. În urma impactului, şoferiţa şi pasagerul aflat pe scaunul din dreapta faţă au fost răniţi. “Am auzit o bufnitură. Am coborât şi am văzut că persoana de la volan este rănită. Am sunat imediat la 112”, a declarat Laurenţiu Marin, şoferul tirului. Imediat după prima coliziune, aceeaşi semiremorcă a fost izbită în plin de un taxi care se deplasa pe aceeaşi direcţie de mers. Şi bărbatul aflat la volanul taxi-ului a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii i-au testat pe şoferii implicaţi în cele două accidente cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ.