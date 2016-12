Acciza mărită la carburanţi ajută economia (!?!)

Creşterea accizei la carburanţi a fost o măsură pentru evitarea deflaţiei, al cărei pericol este mai mare decât cel al unei uşoare creşteri a inflaţiei, întrucât din deflaţie nu se iese, ba chiar se ajunge la şomaj şi recesiune, a declarat ieri ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, după un forum economic. „Deflaţia este un pericol real, şi nu doar pentru România. Toată Europa este în pragul deflaţiei, începând cu Germania. Iar din deflaţie nu se iese. Japoniei i-a luat 20 de ani să scape şi apoi a venit peste ea criza globală”, a spus Voinea, precizând că inflaţia controlată ajută creşterea economică şi veniturile bugetare, în vreme ce deflaţia duce la şomaj şi recesiune. De ce-i totuşi rău să avem preţuri mai mici? „Degeaba sunt preţuri mici. În perioadele de deflaţie, firmele nu mai produc şi, cum nu-şi permit să vândă la preţuri mai mici decât costurile de producţie, preferă să spună „Stop“ sau să dea afară oameni”, a explicat ministrul. Întrebat dacă majorarea accizei nu putea fi preluată de un buffer bugetar, el a spus că „rolul unui buffer este să fie păstrat”: „Luăm exemplul anului în curs: la a doua rectificare bugetară, s-au tăiat 660 milioane lei de la cheltuielile cu dobânzile pentru că am avut de unde să luăm. Rolul rezervei e acela de a avea o plasă de siguranţă în cazul în care nu se realizează veniturile la buget. Asta s-a şi făcut în octombrie, pentru că, dacă n-aveam buffer-ul acela, trebuia să mai tăiem 660 milioane lei de altundeva”. Desigur, ce uită Voinea este că acciza mai mare va genera şi evaziune şi, implicit, încasări mai mici la buget. În plus, va accentua şi mai tare deficitul deja insuportabil de cerere. În plus, ce uită oficialul este că suntem încă în criză, iar taxele şi accizele mai mari nu ne vor scoate nicidecum de acolo.