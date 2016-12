Accize la aur, blănuri, maşini, motoare, iahturi, alcool, arme

Produse de lux? Aşa s-ar părea. V-aţi gândit vreodată că multe dintre lucrurile care ne înconjoară sunt accizabile? Aurul, maşinile, blănurile, alcoolul sunt doar câteva dintre produsele care vor fi supuse accizării. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va introduce, de la 1 septembrie, accize la bijuteriile din aur şi platină, cu excepţia verighetelor, nivelul accizei fiind de un euro pe gram pentru aurul sub 14K şi doi euro pe gramul de aur de peste 14K, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate de Guvern la sfârşitul lunii iulie. De asemenea, alte bunuri de lux vor fi supuse accizării începând de la 1 septembrie. Pentru confecţiile din blănuri naturale se va plăti o acciză de 50 de euro în cazul celor care costă sub 1.500 de euro, acciza crescând gradual până la 1.200 euro pentru blănurile mai scumpe de 6.000 de euro. Maşinile noi şi rulate (din import) cu motoare mai mari de 3.000 cmc vor fi accizate cu un euro pe cmc, pentru cilindreea care depăşeşte nivelul menţionat. Armele vor fi accizate gradual, de la 50 de euro pentru cele cu o valoare sub 500 de euro, până la 1.500 de euro pentru cele mai scumpe de 6.000 de euro, iar cartuşele vor fi taxate de asemenea cu 0,1 - 0,4 euro pe bucată, în funcţie de categoria de preţ. Pentru navele cu vele, mai lungi de opt metri, se va plăti o acciză de 500 de euro pentru fiecare metru liniar din lungime, iar pentru iahturile cu motor, acciza va fi de 10 euro pe CP, dacă motorul este mai mare de 100 CP. Accizele la alcool vor creşte de la 750 euro/hectolitru la 1.000 de euro/hectolitru. Creşterea accizelor pentru anumite bunuri de lux şi introducerea de accize în cazul altor bunuri sunt destinate să compenseze impactul bugetar negativ pe care l-ar putea determina reducerea TVA la pâine, de la 24% la 9%, iar veniturile suplimentare din accize sunt estimate la 300 milioane lei până la finalul anului 2013.