AC/DC, direct pe locul 1 în topurile din 17 ţări

Noul disc al trupei rock AC/DC, pe care se află piese live din turneul ce a inclus şi concertul susţinut în mai 2010 la Bucureşti, a intrat direct pe locul 1 în topurile din 17 ţări. Lansat pe suport DVD, discul este intitulat „Live At River Plate” şi conţine 19 piese înregistrate din concertul de la Buenos Aires, care, de altfel, au fost cântate de trupă în toate show-urile din turneul Black Ice. Printre acestea se numără hit-urile „Thunderstruck”, 2You Shook Me All Night Long”, „Whole Lotta Rosie”, „Let There Be Rock” şi „Highway To Hell”. Trupa australiană AC/DC a fost formată în anul 1973 de către fraţii Angus şi Malcolm Young. Deşi AC/DC este recunoscută drept pionieră a genurilor hard rock şi heavy metal, membrii trupei au spus mereu că muzica lor se numeşte Rock\'n\'Roll.