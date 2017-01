„Ace of Base” a cîntat, la Bucureşti, hituri din anii \'90

Trupa suedeză „Ace of Base” a susţinut, sîmbătă seară, la Sala Palatului din capitală, un concert care a durat mai bine de o oră şi care a cuprins cele mai cunoscute piese ale trupei: „Happy Nation”, „Don\'t Turn Around”, „Beautiful Life”, „The Sign”. Cei trei membri ai trupei, Jenny Berggren, Jonas Berggren şi Ulf Ekberg, au urcat pe scenă în jurul orei 20.30 şi au început show-ul cu piesa „Happy Nation”, continuînd, în aplauzele celor prezenţi, cu „Wheel of Fortune”.

Concertul formaţiei suedeze a însemnat, în mare parte, şi o scurtă călătorie muzicală în trecut, pe vremea cînd vocile soliştilor erau distorsionate pînă semănau cu cele ale unor roboţi, iar sunetele erau produse exclusiv pe sintetizator. În această manieră au mai fost interpretate şi cîntece precum „Beautiful Life”, „All That She Wants”, „Don\'t Turn Around”, „Cruel Summer”, „Lucky Love” şi „The Sign”.

În cadrul show-ului din România, trupa a fost însoţită de încă un instrumentist şi de trei fete la backing vocals, dintre care două interpretau un dublu rol, fiind şi dansatoare sincron, îmbrăcate în ţinute din materiale lăcuite. Publicul de la Bucureşti nu pare, însă, să fi ţinut cont de aspecte precum sonorizarea sau prezenţa scenică, cei mai mulţi cîntînd şi dansînd alături de trupă pe întreaga durată a show-ului.

Înainte de concertul de la Bucureşti, membrii trupei au declarat, într-o conferinţă de presă, că lucrează la un nou album, pe care l-au descris ca fiind „eclectic”, un produs muzical care „sună uimitor”. Potrivit acestora, pentru noul material s-a lucrat aproximativ şase luni în studio, cu mai mulţi producători din Stockholm şi New York. „Simt că ne întoarcem în timp, dar într-un context care permite mai multă deschidere şi creativitate, în trecut artiştii fiind mult mai dependenţi de companiile de înregistrări decît sînt în prezent”, a declarat Jonas Berggren. În ceea ce priveşte promovarea noului album, formaţia a ales reţeaua de socializare My Space, canalul de streaming video You Tube şi site-ul „Ace of Base”, cerînd opinia fanilor, care pot trimite sugestii de spoturi sau chiar alcătui propriile mixaje muzicale.

Despre România, ei au fost de părere că este reflectată în cea mai mare parte de oamenii care locuiesc aici. „Eu cred că cea mai bună cale de a cunoaşte o ţară este prin oamenii săi. Cei pe care i-am cunoscut aici m-au făcut să simt că România este o ţară în care îţi doreşti să te muţi”, a spus Jenny Berggren.