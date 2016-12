A devenit deja o tradiție organizarea Școlii de Vară a pacienților cronici de către Asociaţia Transplantaţilor din România (ATR). Este al III-a an consecutiv când bolnavii se reunesc pentru a participa la manifestările prilejuite de Școala de Vară, eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Mangalia și care are loc până pe 6 septembrie. Școala de Vară este un proiect gândit și implementat de ATR și vizează pregătirea pacientului cu insuficiență funcțională cronică de organ vital pentru a face față noii vieți. ”Automanagementul integrat vizează, pe lângă latura medicală a vieții sale, și alte laturi, precum cea psihologică, de comunicare, nutriție, socializare etc. Bolnavii cronici învață principiile unei alimentații adecvate nevoilor generate de boală. Ei află cum să creeze emoții pozitive pentru a depăși mai ușor momentele dificile, dar și modalități de comunicare cu medicul; învață să nu se teamă de mișcare, să descopere motivații pentru a merge înainte. În plus, știu să acorde primul ajutor și încă alte lucruri necesare pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului cronic”, se arată într-un comunicat al Asociației. Ediția Școlii din acest an se bucură de participarea organizațiilor de pacienți autohtone, dar și a pacienților și medicilor din Bosnia-Herțegovina, Croația și Republica Moldova. „Vorbim adesea despre educația continuă și când o facem ne gândim la dezvoltare profesională, dar și la dezvoltare personală. Ceea ce se întâmplă la Școala de Vară a pacienților cronici face parte din dezvoltarea personală a pacientului cu o insuficiență cronică de organ vital în fază terminală. Această stare zguduie din temelii viața unui om și o schimbă radical. Că Școala de Vară a pacienților cronici este o ofertă necesară pentru pacienți o dovedește dorința bolnavilor în stare pre și post-transplant de a participa, dar și interesul altor organizații din țară și din străinătate de a vedea ce se întâmplă la activitățile școlii”, a declarat președintele ATR, Gheorghe Tache.