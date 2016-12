„Acelaşi număr de procurori ca în urmă cu zece ani, volum de activitate dublu”

Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că în prezent există acelaşi număr de procurori ca în urmă cu zece ani, dar volumul de activitate s-a dublat, iar pe unele segmente ale activităţii chiar s-a triplat. „Acest lucru are o influenţă negativă şi în ceea ce priveşte operativitatea, pentru că un procuror care are în lucru 1.000 de dosare sau 2.000 de dosare cu siguranţă nu va putea da soluţie la fel de repede ca un procuror care are în lucru 100 de dosare\", a spus Kovesi. Ea a mai spus că o altă vulnerabilitate a Ministerului Public este legată de specializarea procurorilor şi specializarea şi pregătirea profesională a poliţiştilor. Kovesi a precizat că, potrivit ultimelor modificări referitoare la activitatea Parchetelor din Legea micii reforme, procurorii pot să confirme soluţiile de netrimitere în judecată care sunt întocmite de poliţişti. „Acolo unde poliţiştii sunt specializaţi, bine pregătiţi profesional şi fac referate de netrimitere în judecată întemeiate şi foarte bine motivate, procurorul poate doar să confirme aceste soluţii. De aceea, am rugat pe toţi colegii să facă întâlniri profesionale cu poliţiştii pe ceea ce înseamnă activitatea de urmărire penală, dar şi cu judecătorii, în ceea ce priveşte activitatea judiciară, respectiv participarea la şedinţele de judecată”, a spus Kovesi. Ea a adăugat că în acest an nu numai Ministerul Public, ci şi întregul sistem judiciar se vor confrunta cu o altă problemă, legată de implementarea noilor Coduri. „Dacă Legea micii reforme, care avea un număr redus de articole şi care nu a modificat fundamental sistemul judiciar, a creat numeroase probleme, a creat interpretări diferite, cu siguranţă şi noile Coduri vor crea probleme din acest punct de vedere. De aceea, cred că pregătirea pentru implementarea acestor Coduri este extrem de importantă în acest an şi cu toţii ne-am dori să nu avem practică judiciară neunitară în urma intrării în vigoare a Codurilor şi a aplicării dispoziţiilor”, a mai spus procurorul general. Pe de altă parte, Kovesi a arătat că intrarea în vigoare a Legii micii reforme degrevează mult activitatea procurorilor, prin dispoziţiile referitoare la nemotivarea propunerilor trimiterilor în judecată, la recunoaşterea vinovăţiei, dar şi la mutarea unor competenţe de la Parchetele locale spre Parchetele de pe lângă Tribunale.