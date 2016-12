Aceleaşi ouă, la preţuri mai mari, de la găini… fericite!

Deputaţii din Comisia de agricultură consideră că acuzaţiile potrivit cărora ouăle româneşti ar proveni de la găini stresate reprezintă „o diversiune aruncată pe piaţă cu scopul de a îndepărta consumatorul de produsele autohtone”, iar crescătorii de păsări afirmă că ouăle româneşti sunt sănătoase. Comisia de agricultură i-a audiat, ieri, pe reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Agricola Bacău şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) în cazul “scandalului ouălor”. Reprezentanţii organizaţiei pentru protecţia animalelor “Vier Pfoten” şi ai Institutului de Cercetare Alimentară, aşteptaţi, de asemenea, la comisie, nu au fost prezenţi la şedinţă. Deputatul PSD Marian Ghiveciu a fost de părere că “acuzaţiile au fost nefondate şi au adus grave prejudicii” şi că ouăle româneşti sunt de bună calitate. Membrii comisiei au decis să continue audierile în acest caz şi să-i invite din nou pe reprezentanţii organizaţiei “Vier Pfoten” şi pe Gheorghe Menicinicopschi la comisie, dar şi pe reprezentanţii TVR. Preşedintele UCPR, Ilie Van, a spus, la audierile din comisie, că “niciun studiu, nicio cercetare nu arată că găinile ţinute în cuşti sunt mai stresate decât cele crescute în aer liber” şi a arătat că ştampila cu cifra trei de pe ou nu arată calitatea lui. “Această ştampilă nu vrea să facă diferenţa privind calitatea oului”, a spus Van, afirmând că oul cu cifra zero arată că găina a fost hrănită cu furaje ecologice, iar “ouăle cu cifra zero nu sunt mai sănătoase şi sunt la fel calitativ cu cele cu cifra trei”. Diferenţa constă în preţul mai mare al ouălor ecologice, a adăugat el. Vicepreşedintele ANSVSA, Corneliu Ceică, a precizat că autoritatea are un sistem performat de supraveghere a acestor produse şi că se face şi supravegherea acestor păsări pe “tot lanţul”, începând cu furajele.

• SCUMPIRI • Preţul ouălelor va creşte cu 10-12% din 2012 dacă va fi pus în aplicare sistemul de îmbunătăţire a confortului găinilor, a declarat, ieri, preşedintele Agricola Bacău, Grigore Horoi, arătând că acest sistem nu va aduce un beneficiu produsului, ci „găina va fi mai fericită”. “Sunt demersuri ale organizaţiilor de protecţie a animalelor pentru îmbunătăţirea confortului şi bunăstării animalelor. Un calcul nu foarte exact arată că implementarea sistemului de cuşti îmbunătăţite, de după 2012, ar creşte ponderea amortizării în costul produsului de la 8-10 % la peste 20 %. Trebuie să ne aşteptăm ca pe produsul ou să plătim, după 2012, un preţ mai mare cu cel puţin 10-12 %. Sistemul de cuşti îmbunătăţite nu va aduce un beneficiu suplimentar produsului ou, consumatorul nu va avea nimic în plus, va fi găina mai fericită contra unui cost\", a explicat Horoi.