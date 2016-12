Aceştia ar putea fi viitorii parlamentari de Constanţa

11:58:39 / 12 Decembrie 2016

succes si doar BINE

Succed dnl-e VISAN G. Oameni de...electori au votat.Tre sa se tina cont de vointa Poporului.Guvernul ZERO poate sa ne scuteasca si corect ar fi sa acc cistigul'' avut la alegeri si sa se reorienteze in opozitie.In liniste ca asa fac pierzatori.In rest mincatori de rahat da da rahat turcesc se gasesc hahat.Deci hai papapa mare PML lasatine cu asa zisele guverne care sustin far de voie sustineau mai bine zis CILOS DACIAN.Mergeti la Bruxeles aveti deja 8000 euro.Ce va mai rebuie ROMANI electori au hotarit.PAPAPAPA.