Achitat după ce a lovit un polițist care i-a refuzat mita

21:24:37 / 20 Iunie 2014

Pt judecatorul

Mi-e rusine cand citesc asemenea articole care ne arata clar ce judecatori avem, ce justitie se face in romania! Intr-o tara europeana nu e posibil ca un politist sa fie agresat in postul de politie si judecatorul sa-l achite pe agresor! Indiferent de particularitatea procesului si de orice altceva! Cei in drept sesizati-va !! Vrem sa stim cine dau astfel de sentinte!!