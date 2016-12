Achitat pentru tentativă de omor, vinovat de tâlhărie

07:58:11 / 14 Ianuarie 2014

Acest talhar merita omorat pe loc.Cat de suparat sunt mi-a spart masina a 2-a oara. In momentul cand a patruns in masina personala e cum ar intra in locuinta deci omarati pe loc.Eu voi face pande noaptea ma asociez cu 2,3 vecini si omotari si in tomberon cu ei.Am ajuns la limita politia e putina patrulari noaptea nu se fac pe jos cum era candva cu AGENTI DE ORDINE.Procurorii I lasa in libertate ca e minor sau nu e pericol public.Daca noaptea actioneaza acesti talhari infractori cum poti spune d-le procurer sau judecator ca e pasnic il judeci in libertate? In ultimele nopti sau spart in inel 2 peste 10 masini am ajuns la limita .Nu luati masuri d-lor politisti vom face noi dreptate vom intra in puscarie dar orasul se va bucura de cativa talhari mai putin.