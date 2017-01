Achiziţii importante pentru HCM Constanţa

Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, a avut programată ieri, la Hotelul “Flora” din Mamaia, reunirea în vederea reluării pregătirilor pentru sezonul 2007-2008. Faţă de sezonul precedent, lotul constănţean, care va fi pregătit în continuare de antrenorii Lucian Rîşniţă şi Eden Hairi, a suferit schimbări semnificative. După ce Dragicevic, Buricea, Stavrositu şi Giotoiu au refuzat să-şi prelungească angajamentele cu echipa constănţeană, iar lui Kajganic, Petrovski şi Muraru nu li s-au mai prelungit contractele, conducerea executivă a formaţiei constănţene a muncit serios în această vară pentru a asigura echilibrul valoric al lotului. Ţinute secret, numele celor cinci noi achiziţii au fost oferite ieri, zi în care sportivii au fost prezentaţi presei. Cei cinci nou-veniţi sînt greco-suedezul Evangelos Voglis (extremă stînga, de la AEK Atena), ungurul Istvan Timuzsin Schuch (pivot, Seat Eto Gyor), cehul Tomislav Broz (inter dreapta, Fylkir - Islanda), croatul Petr Hejmanek (pivot, Pontault Combault - Franţa) şi sîrbul Uros Vukovic (extremă dreapta, Steaua Roşie Belgrad). De asemenea, la reunirea lotului au fost prezenţi şi jucătorii Gicu Taşcă şi Paul Nemenco, al căror împrumut la CSM Medgidia a expirat. “Acestea sînt cîteva dintre noile achiziţii pentru că mai purtăm tratative cu alţi doi-trei jucători”, a declarat preşedintele executiv Nurhan Ali, care a confirmat că se mai încearcă aducerea a doi handbalişti români şi a unui sloven. Cei doi jucători din ţara noastră curtaţi de constănţeni sînt Alexandru Csepreghi şi Daniel Mureşan, ambii de la Minaur Baia Mare. Cei 19 jucători prezenţi la reunirea lotului au fost: Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu şi Mihnea Stere - portari; Laurenţiu Toma, Bogdan Şoldăneascu, Mihai Timofte, Ionuţ Săulescu, Alexandr Adzici, Miodrag Kazici, Alexandru Gălan, Gicu Taşcă, Paul Nemenco, Evangelos Voglis, Istvan Timuzsin Schuch, Tomislav Broz, Petr Heymanek, Uros Vukovic, Marius Vasile şi Darius Şania.

Obiective: campionatul, Cupa României şi depăşirea fazei grupelor în Liga Campionilor

Dacă în campionatul anterior formaţia constănţeană a atins unul dintre cele trei obiective trasate (cucerirea campionatului), conducerea executivă a formaţiei constănţene doreşte ca în acest sezon să depăşească performanţele din sezonul precedent. Astfel, preşedintele Consiliului Director al formaţiei constănţene, Nicuşor Constantinescu, a anunţat obiectivele noii stagiuni: păstrarea titlului de campioană, cîştigarea Cupei României şi depăşirea fazei grupelor Ligii Campionilor. “Se tot spune că am pierdut jucători importanţi faţă de sezonul trecut, însă HCM are o echipă mai puternică faţă de cea de anul trecut. Sper ca jucătorii noi să se integreze repede în echipă şi să depăşim performanţele din stagiunea anterioară. Constanţa are echipă puternică şi poate depăşi faza grupelor Ligii Campionilor. La tragerea la sorţi, de la Viena, s-a încercat să se evite ca echipele din Spania şi Germania să pice între ele în grupele Ligii Campionilor, iar noi n-am putut întîlni adversari din estul Europei. Nu vreau să comentez criteriul după care s-a făcut tragerea la sorţi”, a declarat Nicuşor Daniel Constantinescu, care a oferit şi detalii în privinţa bugetului pentru sezonul 2007-2008: “Bugetul echipei este de aproximativ 1.300.000 de euro. El depinde însă de nivelul performanţei pe care îl vom atinge”. Directorul executiv Nurhan Ali a aruncat “săgeţi otrăvite” înspre Steaua, care i-a atras în acest sezon pe Buricea şi Stavrositu: “Încă n-am terminat transferurile şi nu putem spune suma exactă cheltuită în această vară. Oricum, am cheltuit mai puţin decît alte echipe, care vor să destabilizeze HCM-ul. Constanţa nu moare cînd vor alţii”. Antrenorul principal Lucian Rîşniţă a evitat să se pronunţe în privinţa lotului de jucători: “O imagine completă asupra potenţialului echipei nu-mi pot face încă. Jucătorii nou-veniţi i-am ales în funcţie de necesităţile noastre pe posturi”. Întrebat dacă echipa pe care o conduce poate depăşi faza grupelor Ligii Campionilor, antrenorul principal al constănţenilor a replicat: “Cum puteţi să mă întrebaţi de grupele Ligii Campionilor, cînd noi nici nu sîntem încă acolo? Mai avem de disputat un tur preliminar cu KV Sasja HC şi, dacă vom trece cu bine de campioana Belgiei, atunci putem discuta despre grupele Ligii Campionilor”. Lucian Rîşniţă a mai confirmat faptul că startul viitoarei stagiuni îl va aborda cu un lot de 18-20 de jucători, iar sportivii care vor rămîne în afara lotului vor fi împrumutaţi la alte echipe, nicidecum vînduţi.

Program încărcat în această vară pentru campioni

HCM şi-a definitivat programul de pregătire al acestei veri. Pînă pe 14 iulie HCM se va pregăti la Constanţa, pentru ca apoi, în perioada 14-24 iulie, să efectueze un cantonament la Sighişoara. Între 8 şi 18 august, constănţenii vor efectua un stagiu de pregătire în Germania, unde vor disputa mai multe partide de verificare, una în compania echipei lui Silviu Băiceanu, Goppingen. Pe 1 şi 8 septembrie este programată prima manşă a turului preliminar din Liga Campionilor împotriva campioanei Belgiei, KV Sasja HC, iar pe 16 septembrie se va disputa prima etapă din Liga Naţională, HCM urmînd să joace la Ploieşti, împotriva formaţiei Uztel Ploieşti.