Achiziţiile centralizate iscă tensiuni!

Mult discutata Ordonanţă de Urgenţă privind achiziţiile centralizate pentru unităţile sanitare cu paturi a determinat atât reacţii pro, cât şi contra. De fiecare parte există, aşa cum este şi firesc, argumente/contraargumente. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a declarat, public, că achiziţiile centralizate au şi părţi bune, dar şi mai puţin bune. Managerul dr. Căpăţână susţine declaraţia, de zilele trecute, a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu - care are în grijă, din punct de vedere administrativ, SCJU - potrivit căreia achiziţia centralizată a aparatelor scumpe, de înaltă performanţă, este binevenită, comparativ cu cea a consumabilelor uzuale, ieftine, care este „aberantă”. De asemenea, preşedintele CJC s-a arătat indignat de faptul că Ministerul Sănătăţii (MS) nu a consultat structurile asociative când a emis Ordonanţa, fapt subliniat şi de dr. Căpăţână. În replică, secretarul de stat în MS, dr. Raed Arafat, i-a trimis o scrisoare publică (publicată pe site-ul MS - www.ms.ro) dr. Căpăţână. În document se arată că informaţia făcută publică la Constanţa este una eronată. Secretarul de stat a considerat că este bine să răspundă, mai întâi, jurnaliştilor, şi apoi managerului. „Nu cred că este normal să se poarte un asemenea dialog prin intermediul mass-media. Eu am primit scrisoarea pe fax, fără să fie înregistrată”, spune managerul, care a adăugat că are explicaţii şi argumente întemeiate vizavi de declaraţiile făcute ce au vizat achiziţiile centralizate, în anumite situaţii. „Am să-i răspund secretarului de stat, iar dacă el consideră că trebuie să facă public răspunsul, are acceptul meu”, a declarat managerul. Dr. Arafat spune, în scrisoare, că MS a respectat toate procedurile legale înainte de aprobarea ordonanţei, dar a şi asigurat că „prin procedura achiziţiilor centralizate, se urmăreşte, pe lângă schimbarea variaţiilor de preţ şi asigurarea continuităţii în achiziţionarea produselor şi serviciilor, calitatea uniformă a produselor şi serviciilor, dar şi gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate şi obţinerea unui preţ de achiziţie scăzut”. Precizăm că şi secretarul de stat subliniază că centralizarea achiziţiilor publice, mai ales pentru materialele sanitare, medicamentele şi echipamentele care sunt fie de volum mare, fie de cost mare, este o practică în mai multe ţări - Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Italia şi, inclusiv, SUA.