Acizii graşi omega-3 pot reduce riscul de apariţie a diabetului

Consumul de alimente bogate în acizi graşi omega-3, precum peştele, soia şi nucile, contribuie la scăderea riscurilor de instalare a diabetului de tipul I, insulino-dependent, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani. În diabetul de tipul I, care se poate manifesta din copilărie, sistemul imunitar distruge celulele pancreasului care produce insulina necesară reglării nivelului de zahăr din sînge. Bolnavii trebuie să ia insulină pentru a supravieţui, dar tratamentele existente nu pot preveni apariţia unor efecte secundare ale maladiei: infarct, accident cerebral, orbire, cangrenă şi insuficienţă renală. Maladia este controlabilă, dar incurabilă.

Deşi cauza diabetului este încă o necunoscută pentru medici, este foarte probabil ca factorii genetici şi de mediu să contribuie la apariţia acestei maladii, subliniază autorii acestui studiu apărut în “Journal of the American Medical Association”. Studiul, realizat de cercetătorii de la Universitatea din Colorado, a fost realizat în perioada 1994 - 2006, cu participarea a 1.770 de copii care prezentau un risc crescut de a se îmbolnăvi de diabet de tipul I. Cercetătorii au urmărit evoluţia celulelor din pancreas care produc insulină în legătură cu consumul de acizi graşi omega-3, care a început de la vîrsta de 1 an. Analiza datelor a demonstrat că un consum regulat de acizi graşi omega-3 poate reduce cu 55% riscul de a dezvolta diabet de tipul I la copiii care au predispoziţii genetice pentru această boală.

Diabetul insulino-dependent constituie 10% din cazurile totale de diabet, fiind mult mai rar decît diabetul de tipul II, dezvoltat mai ales de persoanele cu vîrste peste 40 de ani, care sînt supraponderale sau obeze. Factorul genetic este extrem de important. Dacă un membru al familiei suferă de diabet de tipul II, riscul de a dezvolta această boală creşte. Printre alimentele bogate în acizi graşi omega-3 se numără heringul, somonul, macroul, sardinele, tonul, uleiul din seminţe de in, nucile, uleiul de nuci, fasolea, tofu.