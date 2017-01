ACN Constanţa, listată la BVB prin intermediul Romcapital

Listarea la bursă a unor pachete de 5% din acţiunile companiilor Administraţia Canalelor Navigabile (ACN) Constanţa, Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi şi Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giugiu va fi intermediată de firma Romcapital din Timişoara, selectată în acest sens de Ministerul Transporturilor (MT). Şeful Direcţiei Privatizare şi Postprivatizare din MT, Teodor Popa, a menţionat că, la sfîrşitul acestei săptămîni, va fi aleasă şi firma de brokeraj care se va ocupa de intermedierea listării la bursă a Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa. Pentru CAN a mai depus o ofertă BT Securities, iar pentru celelalte două companii, Romcapital a fost singurul ofertant. Reamintim că pentru selecţia intermediarului listării la Bursa de Valori Bucureşti a 5% din capitalul Porturilor Maritime Constanţa, Ministerul Transporturilor a primit oferte din partea firmelor Romcapital, Intercapital, SSIF Broker din Cluj, BT Securities, Piraeus Bank şi Unicredit CAIB Securities. Listarea la bursă a unor companii din portofoliul MT a fost decisă de Guvern încă din 2006, lista iniţială a societăţilor vizate fiind modificată ulterior. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa are un capital social de 68,45 milioane de lei, corespunzător unui număr de 6,84 milioane de acţiuni, Administraţia Canalelor Navigabile are un capital social de 10,15 milioane de lei, divizat în 1.015.800 de titluri, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi are un capital social de 1,061 milioane de lei, aferent unui număr de 106.184 de acţiuni, iar Administraţia Porturilor Fluviale Giurgiu deţine un capital social de 1.37 milioane de lei, aferent unui număr de 137.770 de acţiuni, iar MT controlează 80% din capitalul fiecărei administraţii, iar Fondul Proprietatea are un pachet de 20% din titluri. Companiile administrează infrastructura de transport naval aparţinînd domeniului public al statului, concesionat de către minister.