Acoperişul clădirii Primăriei nu mai reprezintă un pericol

Natura a oferit, în 2012, un motiv în plus Primăriei Tortoman să găsească fondurile necesare pentru reabilitarea acoperişului sediului unde îşi desfăşoară activitatea. Vântul puternic a distrus mai mult de jumătate din acoperiş, primarul Lucian Chitic fiind obligat să solicite Consiliului Local aprobarea pentru cheltuirea unor bani din buget pentru reparaţii. Primii bani au fost alocaţi pentru repararea acoperişului grădiniţei, şi acesta distrus de furtună, pentru ca preşcolarii să îşi poată desfăşura cursurile în deplină siguranţă. „Abia după aceea ne-am gândit care ar fi soluţiile financiare pentru reabilitarea acoperişului sediului Primăriei. În primăvara acestui an, în urma unor reduceri de cheltuieli, am găsit banii necesari care să acopere costurile pentru reparaţii. Am fi dorit să reabilităm întregul sediu, însă, din lipsa banilor, ne-am limitat la a repara ceea ce s-a stricat”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic.