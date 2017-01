Acoperişuri temporare pentru cei 60 de cernăvodeni ale căror locuinţe au fost mistuite de flăcări

La Cernavodă a avut loc, în urmă cu două zile, o nouă şedinţă ordinară de Consiliu Local, pe a cărei ordine de zi s-au aflat 28 de proiecte de hotărîre. “Şedinţa s-a desfăşurat fără incidente majore, discuţiile canalizîndu-se, în special, pe marginea proiectelor de hotărîre cu numerele de ordine 7 şi 21, care prevedeau aprobarea măsurilor pentru ieşirea din situaţia de criză a celor 12 familii din oraş, afectate de incendiul produs în zilele de 18-19 august, şi aprobarea suprafeţei de 2.100 mp (6 loturi a cîte 350 mp) din cei 5.500 mp din HCL 141/2003, în vederea constituirii a 12 locuinţe de necesitate, în zona de nord a oraşului. În urma şedinţei am hotărît schimbarea termenului de «locuinţe de necesitate» în «locuinţe», fapt care ne acordă o libertate de decizie sporită“, a declarat primarul Cernavodei, Gheorghe Hînsă. El a adăugat că, în timpul şedinţei, consilierii locali au aprobat atribuirea unui teren aflat în proprietatea Primăriei pentru construirea de locuinţe pentru cele 12 familii care au rămas fără adăpost în urma incendiului devastator care a mistuit 12 barăci în care locuiau 60 de persoane. “Noile case vor fi ridicate în cartierul rezidenţial «Pompieri», situat la ieşirea din oraş, spre Hîrşova. Locuinţele, care necesită o investiţie de 2,5 miliarde lei, vor fi ridicate exclusiv din bani de la bugetul local, întrucît cele peste 60 de scrisori prin intermediul cărora solicităm ajutor financiar, începînd de la Prefectura Constanţa pînă la chioşcul din colţ, au rămas fără ecou“, a precizat Hînsă. Edilul a mai declarat că, în ultima şedinţă de Consiliu Local s-a mai hotărît renunţarea la achiziţionarea echipei de fotbal “Aurora“, care nu a obţinut rezultate notabile în ultimul timp. În urma acestei decizii s-au economisit 1,5 miliarde lei, bani care vor fi redirecţionaţi spre construirea caselor pentru familiile sinistrate.

Conform primarului Hînsă, la începutul acestei săptămîni, cele 12 familii au fost cazate în tabăra din localitate, care se află în proprietatea Antreprenor Nuclear Montaj (ANM). “Această tabără este situată în centrul oraşului, iar sinistraţii locuiesc în garsoniere cu cîte patru paturi. Este adevărat că familiile mai numeroase stau un pic mai înghesuite, dar asta este tot ce putem face deocamdată. Cea mai mare problemă este, însă, că ANM are o situaţie financiară precară şi nu poate să suporte cheltuielile generate de consumul de apă şi energie electrică“, a precizat primarul din Cernavodă. El a admis că situaţia de criză a fost rezolvată doar temporar, precizînd că orice fel de sprijin este bine venit, întrucît membrii celor 12 familii nu au nici măcar îmbrăcăminte şi aşternuturi. “Am întocmit liste extrem de concise, în care am specificat pînă şi numărul de la pantoful fiecărui copil. Oricine este interesat să ajute poate solicita aceste liste. Consider că cel mai eficient ar fi să existe firme care să ia în ocrotire cîte o familie. Noi sperăm ca, pînă de Crăciun, aceşti oameni să se mute în noile locuinţe“, a mai declarat Gheorghe Hînsă, care a adăugat că sinistraţii au nevoie şi de alte bunuri de strictă necesitate, cum ar fi cîteva frigidere în care să îşi păstreze alimentele. Reamintim că, în urmă cu cîteva zile, atrăgeam atenţia, în paginile contidianului “Telegraf“, că sinistraţii care au rămas fără locuinţele temporare în urma incendiului sînt nevoiţi să trăiască în mizerie, întrucît din partea administraţiei locale nu primesc nici măcar... apă. Rămîne de văzut dacă primarul oraşului Cernavodă se va ţine de cuvînt şi va reuşi să scoată cele 12 familii din criză.

Administrator public la Cernavodă

Tot pe ordinea de zi a şedinţei de luni s-a mai aflat şi un proiect de hotărîre care viza modificarea hotărîrii Consiliului Local Cernavodă nr.45/28.03.2005, privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru achiziţia publică “Drum de centură zonă portuară – DJ 223 Cernavodă“. În plus, consilierii locali au aprobat hotărîrea privind aprobarea nominalizării şi schimbarea destinaţiei din “locuinţă de serviciu“ în “locuinţă“ a mai multor apartamente din localitate, modificarea Regulamentului de autorizare a activităţilor comerciale pe raza oraşului, rectificarea bugetului local pe anul 2006 şi Programul de investiţii pe anul 2006 al creditelor interne şi externe. În plus, consilierii locali au aprobat înfiinţarea funcţiei de administrator public şi suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului. Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a fost cel care vizează stabilirea destinaţiei terenului în suprafaţă de 640,90 mp, situat pe str. Medgidiei, lîngă sala de sport, şi aprobarea închirierii sale pentru amenajare şi dotare în vederea desfăşurării unei activităţi cultural-sportive. “În cadrul şedinţei au fost aprobate toate proiectele de hotărîri, cu excepţia cîtorva, care au fost amînate pentru următoarea şedinţă“, a concluzionat Hînsă.