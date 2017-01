Acord de asociere între comunele care poartă numele lui Horea

Primarii comunelor cu numele Horia din întreaga ţară s-au întrunit, la sfîrşitul săptămînii trecute, în comuna cu acelaşi nume din judeţul Alba, pentru a semna un acord de înfrăţire. “În urmă cu un an, primarul comunei Horea din Alba a ajuns la noi în localitate şi, după mai multe discuţii, am decis să încercăm să reunim toate comunele cu acelaşi nume şi să semnăm un acord de asociere. Astfel, Corneliu Olar, primarul comunei Horea din judeţul Alba a făcut un periplu prin ţară şi a a vorbit cu primarii care conduc comunele cu această denumire“, a declarat Gigel Sava, primarul comunei constănţene Horia. Acordul de asociere a fost semnat de primarii comunelor care poatră numele Horia din zece judeţe, printre care: Constanţa, Alba, Ialomiţa, Tulcea, Brăila, Neamţ, Botoşani, Cluj, Satu Mare şi Arad. Documentul a fost semnat în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a XI ediţie naţională a “Zilelor Lemnarilor“. La eveniment au mai luat parte şi preşedintele Consiliului Judeţean Alba, dar şi primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju. Cu această ocazie, căminul cultural din localitatea ardeleană a primit oficial numele de “Horea, Cloşca şi Crişan“, iar apoi cei prezenţi au participat la inaugurarea Muzeului Etnografic al Moţilor. Acordul de asociere are în vedere promovarea unor interese din cadrul mai multor domenii de activitate ca: învăţămîntul, cultura şi sportul, asistenţa socială, libera iniţiativă şi administraţia publică. În baza acestui acord, pe 1 septembrie, un grup de elevi şi profesori din Horea de Alba vor veni în tabără la Constanţa, potrivit primarului Gigel Sava. El a mai spus că schimburile de experienţă vor ajuta administraţiile locale în sensul unei dezvoltări mai eficiente. Edilul şef din Horia a mai spus că administraţiile locale din toate aceste comune vor face o propunere legislativă prin care să solicite ca toate localităţile din ţară care poartă denumirea de Horia să se denumească Horea.