Acord de principiu între FC Farul şi Eugen Trică

După ce Ştefan Petcu a anunţat că va părăsi FC Farul din cauza faptului că gruparea de pe litoral nu-i poate achita salariul, patronul clubului constănţean, Giani Nedelcu, s-a mişcat rapid şi a găsit un antrenor cu o carte de vizită destul de bună. Astfel, principalul candidat pentru a ocupa banca tehnică a “alb-albaştrilor” este Eugen Trică, fost jucător la Universitatea Craiova, Steaua Bucureşti, Litex Loveci, Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj, Anorthosis Farmagusta şi Concordia Chiajna. Fost internaţional, Trică a pregătit în tur pe UTA, dar se află în conflict cu oficialii arădeni, după ce aceştia au renunţat la serviciile sale din cauza rezultatelor slabe. Patronul Farului şi Trică au ajuns la un acord de principiu, dar o decizie clară va fi luată abia în zilele următoare.

„Am vorbit cu Giani Neldecu şi am ajuns la un acord de principiu, dar trebuie să vorbesc cu avocatul meu, pentru a vedea dacă pot să semnez contractul, deoarece sunt într-un litigiu cu UTA. Până nu rezolv această situaţie, nu am cum să vin la Constanţa”, a spus Trică, tehnicianul care a mai pregătit pe Juventus Bucureşti, CFR Cluj şi UTA. Antrenorul în vârstă de 37 de ani a fost prezent în tribunele stadionului din Berceni la partida amicală disputată miercuri de FC Farul în compania echipei gazdă, ACS, şi încheiată cu un eşec pentru constănţeni, scor 1-3. „Situaţia nu este tocmai bună, ţinând cont de poziţia din clasament. Cred că obiectivul real ar fi salvarea de la retrogradare, dar cu două-trei victorii legate am putea intra din nou în lupta pentru evitarea retrogradării. Am văzut echipa în amicalul de la Berceni şi cred că ar mai fi nevoie de câţiva jucători, dar timpul rămas până la startul campionatului este scurt. Există câţiva jucători liberi de contract care ar putea ajuta Farul, dar contează şi ce le poate oferi conducerea clubului”, a adăugat Trică.