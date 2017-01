Acord de principiu pentru preluarea CET Palas de către Consiliul Local Constanţa

Consiliul Local Municipal Constanţa a dezbătut, în şedinţa ordinară de ieri, un proiect de hotărîre privind adoptarea unui acord de principiu privind preluarea CET Palas din patrimoniul Termoelectrica, în patrimoniul administraţiei locale. Primarul Radu Mazăre a declarat, în faţa consilierilor locali municipali, că, în ultima perioadă, s-au acutizat presiunile venite din partea Guvernului privind preluarea CET de către autoritatea locală, însă semnalele venite dinspre executiv sînt contradictorii. „Guvernul, mai exact Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), ne presează să dăm o hotărîre privind intenţia noastră de a prelua CET Palas. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) însă, nu prea l-ar da. Mai pe româneşte, MAI vrea să dea CET-urile, MEC nu vrea. Niciodată n-a vrut. Unde aţi mai văzut, în ţara românească, să se dea de la centru către autorităţile locale...”, a afirmat Radu Mazăre. Acordul de principiu adoptat ieri în unanimitate de Consiliul Local Municipal arată că municipalitatea doreşte să preia CET Palas în primăvara anului viitor, în condiţiile în care se va negocia situaţia datoriilor şi creditelor pe care le are CET. Liderul administraţiei constănţene a arătat că, de-a lungul timpului, au mai fost tentative de predare a CET-ului către autoritatea locală, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat, în condiţiile în care condiţiile de preluare erau împovărătoare pentru autoritatea locală. „Preluarea CET presupune şi o negociere a datoriilor pe care CET le are deja. Sînt datorii pe care le are RADET către CET, peste o mie de miliarde de lei, şi datoriile CET către alţii, pentru combustibili. CET face credit pentru combustibil, pentru că acesta se plăteşte la furnizori în cel mult două săptămîni, în timp ce încasarea banilor pentru consumul de energie termică este efectuată de RADET, de la populaţie, în două luni. Creditul se ia de la bănci, cu garanţii guvernamentale sau de la Termoelectrica. Este extrem de complicat şi de delicat. Mai sînt datorii care trebuie achitate către bănci pentru retehnologizări. Mai mult, anul acesta, CET a avut alocate de la Termoelectrica peste 600 milioane de euro, pentru investiţii în diminuarea noxelor, întrucît s-a semnat cu UE un acord conform căruia, dacă în 2007 noxele CET-ului nu sînt diminuate, se vor plăti amenzi. Investiţiile se fac în prezent şi din acest motiv nu am semnat pentru preluarea CET pînă în primăvară, ca să se rezolve problema achiziţiilor de combustibili pentru iarnă, pentru că era foarte dificil pentru noi să luăm acum credite, să depunem garanţii pentru achiziţionarea combustibililor, dar şi pentru a se putea încheia investiţiile finanţate de Termoelectrica”, a explicat primarul în şedinţa CLM.

Preluarea CET de către municipalitate va eficientiza activitatea de livrare a energiei termice în Constanţa

Una dintre investiţiile care trebuie să se deruleze la CET Palas vizează construirea unui nou cazan pentru furnizarea apei calde la nivelul municipiului, pe timp de vară. MEC a organizat, în urmă cu doi ani, o licitaţie pentru construirea noului cazan, însă nu a încheiat contractul cu firma cîştigătoare, investiţia totală ridicîndu-se la 60-70 de milioane de euro. Primarul a explicat că, în prezent, la CET, apa caldă şi energia termică sînt livrate în timpul sezonului rece pentru întregul municipiu Constanţa cu ajutorul mai multor cazane mari, în timp ce energia electrică produsă în sistem se vinde în reţeaua naţională. În timpul verii însă, se utilizează un singur cazan pentru asigurarea apei calde, care este prea mare pentru necesarul oraşului Constanţa, însă energia termică se pierde, fapt care face ca rentabilitatea să fie foarte mică.

După încheierea şedinţei, consilierul local municipal Felix Stroe, director general al Regiei Autonome Judeţene de Apă, a declarat: „Este o unitate energetică rentabilă, după părerea mea cea mai rentabilă din România, şi chiar dacă în timpul sezonului rece are un profit mai mare iar vara unul mai mic, per ansamblu, unitatea este pe plus. Este un prim motiv pentru care cred că este benefic să o avem în subordine, pentru că va aduce venituri Primăriei şi implicit oraşului. Mai mult, sînt convins că, printr-o coordonare directă a tuturor factorilor care asigură căldura oraşului, şi aici mă refer la termocentrală, la RADET şi la RAJA, care deşi este a CJC, furnizează servicii directe oraşului, se va realiza un mare cîştig pentru locuitorii oraşului. După părerea mea, am făcut un lucru foarte bun astăzi. Sînt convins că atunci cînd toate cele trei instituţii vor fi coordonate nemijlocit de către comunitate, preţul energiei termice nu va mai cunoaşte fluctuaţiile actuale”.

Transferul CET-ului se poate realiza prin hotărîre de Guvern, însă Primăria nu va accepta să-l preia decît după ce datoriile pe care acesta le are vor fi anulate. „Nu vom lua CET-ul dacă vor să ne bage pe gît datoriile”, a declarat primarul Radu Mazăre.