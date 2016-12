Acord european cu FLI

Europarlamentul liberal Ramona Mănescu a declarat că a participat, la finalul săptămânii trecute, în Italia, la congresul partidului condus de Gianfranco Fini, pentru a discuta despre un posibil acord între PNL şi grupul parlamentar european, FLI, ţinând cont de faptul că PNL şi-a propus să se implice în proiecte dedicate românilor din diaspora. „Este important de precizat ca acest partid, “Futuro e Liberta”, s-a înfiinţat într-un moment în care Italia are nevoie de o forţă politică dedicată rezolvării problemelor economice şi sociale cu care se confruntă această ţară, prin promovarea unor politici liberale care să aducă bunăstare. PNL a susţinut întegrarea socială şi politică a cetăţenilor români în ţările în care au ales să trăiască, iar din acest punct de vedere suntem în deplin acord cu politica pe care o promovează partidul condus de Gianfranco Fini, în acest sens. Pentru noi este foarte clar că atât politicile liberale în domeniul economic, cât şi susţinerea integrării imigranţilor, sunt şi în beneficiul românilor care trăiesc în Italia. Mai mult, PNL are deja un proiect prin care îşi propune să fie mult mai prezent în diaspora. Consider că este important ca un partid să se ocupe şi de politica externă, nu doar de cea internă, dar şi de nevoile cetăţenilor români care trăiesc în afara graniţelor”, a spus Mănescu.