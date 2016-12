Un acord final asupra unui plan de salvare a Ciprului a fost obţinut în noaptea de duminică spre luni, a declarat o sursă europeană apropiată negocierilor. Preşedintele cipriot, Nicos Anastasiades, care a mers duminică la Bruxelles, s-a declarat satisfăcut de rezultatul negocierilor, părăsind Consiliul European ieri dimineaţă. Anastasiades a discutat duminică după-amiază şi seara cu preşedinţii Consiliului European, Herman Van Rompuy, Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem şi directoarea Fondului Monetar Internaţional, Christine Lagarde. Aceste întâlniri s-au dovedit hotărâtoare în găsirea unui acord.

Bank of Cyprus, cea mai mare bancă din Cipru, va aplica o taxă de 30% sumelor mai mari de 100.000 de euro din depozitele bancare, în cadrul acordului de ajutor financiar aprobat de Eurogrouop, a anunţat, ieri, un purtător de cuvânt al Guvernului cipriot. Depozitele bancare sunt garantate în limita a 100.000 de euro. Miniştrii de Finanţe din Zona Euro au aprobat acordul care prevede sprijinirea Ciprului printr-un pachet de împrumuturi externe de 10 miliarde de euro, condiţionat însă de o restructurare dură a sectorului bancar. Cipru trebuie să închidă a doua mare bancă a ţării, Cyprus Popular Bank (Laiki). Depozitele mai mici de 100.000 de euro vor fi preluate de Bank of Cyprus, cea mai mare instituţie de credit din ţară. Bank of Cyprus va prelua de la Cyprus Popular Bank şi o datorie de 9 miliarde de euro către mecanismul de lichiditate de urgenţă al Băncii Centrale Europene. Depozitele de peste 100.000 de euro de la Cyprus Popular Bank vor fi plasate la un loc cu activele neperformante, într-o bancă ”toxică”, unde sunt aşteptate pierderi mari. Depozitele negarantate de la Bank of Cyprus urmează să rămână blocate până la recapitalizarea băncii. Criza din Cipru s-a agravat săptămâna trecută, după ce Parlamentul a respins, marţi, versiunea iniţială a unei taxe bancare care viza depozitele din băncile cipriote, inclusiv cele mai mici de 100.000 de euro. Taxa era o condiţie pentru eliberarea împrumuturilor de 10 miliarde de euro pentru statul cipriot. Bank of Cyprus este prezentă în România, având 0,7% din activele la nivelul întregului sistem bancar.

RUŞII IAU ATITUDINE ”Decizia Ciprului de a taxa depozitele bancare negarantate este echivalentă cu furtul”, a declarat premierul rus, Dmitri Medvedev, după ce Nicosia a acceptat cererile creditorilor externi de a restructura sectorul bancar. Rusia analizează implicaţiile acordului anunţat ieri de Eurogroup. Potrivit estimărilor din presa internaţională, cetăţeni şi companii din Rusia ar avea mai multe zeci de miliarde de dolari în depozite în băncile cipriote. Ministrul de Finanţe al Ciprului, Michael Sarris, a încercat săptămâna trecută, timp de mai multe zile, să convingă Moscova să ajute financiar Cipru, însă statul rus a refuzat să îmbunătăţească termenii împrumutului de 2,5 miliarde de euro acordat Ciprului în 2011, precum şi să furnizeze un nou împrumut.

DISPOZITIV EXPLOZIV Un dispozitiv exploziv a avariat uşor o sucursală a Bank of Cyprus, duminică seara, în timp ce Cipru şi creditori internaţionali negociau dur, la Bruxelles, viitorul celei mai importante bănci din ţară. Explozia s-a produs în noaptea de duminică spre luni, la Polemidia, în regiunea Limassol, o staţiune balneară de pe coasta de sud a insulei mediteraneene. Toate băncile sunt închise de la 16 martie în Cipru şi urmează să se deschidă de astăzi. Între timp, clienţii Bank of Cyprus pot retrage doar 120 de euro pe zi de la bancomate, iar unele magazine refuză plata cu cardul.