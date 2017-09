Acord între OTP Bank România și Banca Națională a Greciei privind achiziționarea Băncii Românești

Banca Națională a Greciei a semnat un acord cu OTP Bank România pentru achiziționarea pachetului său de acțiuni deținute la Banca Românească, în valoare de 99,28%, finalizarea tranzacției urmând să aibă loc la începutul a anului viitor, a anunțat divizia din România a OTP Bank, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES. Potrivit sursei citate, tranzacția implică acțiunile Băncii Românești (BROM) deținute de Banca Națională a Greciei, precum și achiziția portofoliului suplimentar din România aparținând altor subsidiare ale acesteia. 'Clienții Băncii Românești nu sunt afectați în niciun fel de această tranzacție. În momentul de față, condițiile contractuale rămân neschimbate. OTP Bank România dorește să pună și la dispoziția clienților Banca Românească oferta din cadrul programului de conversie a creditelor în CHF. Încheierea financiară a tranzacției va avea loc la începutul anului 2018. OTP Bank România și Banca Românească vor face tot posibilul pentru a asigura o integrare lină', menționează OPT Bank România. În privința valoarii tranzacției, oficialii băncii nu au dezvăluit detalii, finalizarea acesteia fiind supusă aprobării autorităților de supraveghere.

'Reprezentanții National Bank of Greece și ai OTP Bank România au semnat acordul privind achiziționarea Băncii Românești. Părțile nu doresc să dezvăluie detaliile financiare ale tranzacției. Finalizarea tranzacției este supusă aprobării autorităților de supraveghere. OTP Group va colabora îndeaproape cu Banca Națională a României pentru obținerea aprobărilor necesare. În urma finalizării achiziției, cota de piață a OTP Bank România (OBR) va crește la aproximativ 4%, devenind astfel al 8-lea jucător pe piața bancară din România (conform cifrelor din 2016). Societe Generale Corporate & Investment Banking a acționat în calitate de Consilier Financiar Unic al OTP Group în legătură cu tranzacția', precizează instituția bancară. Referitor la acest acord, directorul general adjunct al Diviziei Comerciale OTP Bank, László Wolf, susține că noua achiziție 'demonstrează faptul că OTP Bank are o bază solidă, o bună capitalizare și o lichiditate remarcabilă, iar conducerea băncii este determinată să își consolideze prezența în regiune'. 'Această tranzacție este un pas important către atingerea scopului strategic al OTP Group. Strategia noastră de achiziție se concentrează, în primul rând, pe piețe cu perspective bune de dezvoltare, unde considerăm că este posibilă atingerea unei dimensiuni optime pe piață și capitalizarea sinergiei costurilor. Acest acord este o etapă importantă în evoluția OTP Bank România. Lucrăm împreună ca să ne asigurăm că fuziunea are un impact pozitiv asupra clienților ambelor bănci. Acest lucru nu implică doar un acces mai facil la sucursalele băncii, dar și îmbunătățirea calității serviciilor (...)', a precizat Wolf.

În plus, directorul general al OTP Bank, László Diósi, a adăugat că instituția pe care o reprezintă își asumă un rol proactiv în educația financiară. 'Am început inițial cu module de formare financiară pentru angajații noștri, iar acum oferim astfel de cursuri pentru tineri adulți și părinții acestora', a subliniat Diósi.

Conform bilanțului total de la finalul anului 2016, Banca Românească este a 14-a cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de aproximativ 1,62%, cu activitate atât în sectorul de retail, cât și corporate.

La sfârșitul anului trecut, bilanțul total al Băncii Românești, împreună cu alte active, atingea 1,57 miliarde de euro, cu valoarea brută a împrumuturilor restante de 1,148 miliarde de euro și capitaluri proprii de 145 milioane euro. Rentabilitatea Capitalului Propriu (ROE) a instituției financiare, în ultimii doi ani, a fost de 3,8%, respectiv 8,2%. Portofoliul de credite al băncii este adecvat din punct de vedere calitativ, 85% dintre datoriile restante din retail fiind garantate prin ipotecă. În prezent, Banca Românească are 1.148 angajați, 109 filiale și 118 ATM-uri, iar 0,72% din instituția financiară este deținută de către mici investitori.

OTP Bank România este subsidiară a OTP Bank, membru al celui mai mare grup bancar din Europa Centrală și de Est — un furnizor integrat și auto-finanțat de servicii financiare. Prezența sa în România datează din 2004, iar în prezent este a 11-a cea mai mare bancă din țară.

Ultima achiziție a unei instituții financiare realizată de OTP Bank în România a fost în 2014, prin Millennium Bank.

OTP Bank oferă servicii financiare universale pentru aproximativ 13 milioane de clienți din nouă țări, prin intermediul unei rețele teritoriale de peste 1.300 de unități, ATM-uri și canale electronice.