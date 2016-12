Acord monitorizat

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a fost luat la întrebări de jurnaliştii curioşi care doreau să ştie dacă nu cumva merge prea departe coabitarea între preşedinte şi premier. El i-a liniştit pe ziarişti, răspunzând negativ: \"Am rezerve faţă de termenul de coabitare pe care l-aţi împrumutat. Dar pe mine mă interesează ca premierul, Guvernul, instituţiile politice în care suntem prezenţi să acţioneze în conformitate cu programul şi cu angajamentele pe care le-a făcut Uniunea Social Liberală în faţa cetăţenilor. Nu am în sensul acesta niciun fel de îndoială sau niciun fel de rezerve\". El a arătat că raporturile instituţionale dintre premierul Victor Ponta şi şeful statului, Traian Băsescu, reprezintă un lucru normal, pe care, însă, nu l-ar numi \"coabitare\": \"Faptul că premierul a trebuit în două-trei ocazii să aibă raporturi instituţionale cu Băsescu este un lucru absolut normal, pe care nici nu l-aş numi coabitare şi despre care nu aş putea să consider în niciun fel că este excesivă\". Întrebările mass-media au venit în urma declaraţiilor liderului PC Dan Voiculescu care a spus, duminică seara, că nu a ştiut de acordul de coabitare dintre Băsescu şi Ponta. Liderul PC a arătat că el nu crede în coabitarea cu acesta: \"Acest om nu poate coabita cu nimeni. Eu nu am nimic împotrivă ca România să intre într-o zonă de stabilitate, dar nu cred că Băsescu e capabil de coabitare\". El a spus că \"este foarte atent ca această coabitare să nu se transforme în fraternitate\", subliniind că îi este teamă \"să nu existe un alt pact de iertare a păcatelor\".