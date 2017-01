Acord pentru înfiinţarea companiei care va construi Reactoarele 3 şi 4 ale CNE

Directorul general al Societăţii „Nuclearelectrica” a anunţat că a semnat, ieri, acordul pentru înfiinţarea companiei care va construi Reactoarele nucleare 3 şi 4, împreună cu cei şase investitori selectaţi de autorităţi pentru a participa la proiect. Construcţia celor două reactoare nucleare la Centrala Nucleară Electrică (CNE) de la Cernavodă, operată de „Nuclearelectrica”, va fi derulată în două etape. În prima fază, va fi înfiinţată o companie mixtă din care fac parte „Nuclearelectrica” Enel (Italia), Electrabel (GDF Suez), CEZ (Cehia), Iberdrola (Spania), RWE (Germania) şi ArcelorMittal România. Peste un an şi jumătate şi după elaborarea unui studiu de fezabilitate se va cunoaşte exact valoarea investiţiei. Iniţial, proiectul era estimat la 2,2 miliarde euro, dar valoarea luată în calcul de autorităţi aproape s-a dublat, la patru miliarde euro. Statul român, care iniţial negociase o participaţie de 20% în proiect, a decis în luna iunie a acestui an ca „Nuclearelectrica” să deţină 51%, motiv pentru care negocierile cu cei şase investitori au stagnat timp de cîteva luni. Astfel, în prezent, Nuclearelectrica deţine 51%, ArcelorMittal are o participaţie de 6,2%, CEZ - 9,15%, GDF Suez - 9,15%, Enel - 9,15%, Iberdrola - 6,2% şi RWE Power - 9,15%. Responsabilul pentru activităţi nucleare din compania spaniolă Iberdrola, Diego Molina, a adăugat că Iberdrola va participa cu 200 milioane euro la proiect şi estimează că îşi va amortiza costurile în 14 - 16 ani. Potrivit lui Molina, deciziile strategice în compania de proiect, formată din Nuclearelectrica şi cei şase investitori vor fi luate în unanimitate. Atît RWE cît şi Iberdrola sînt interesate să participe la alte proiecte nucleare în România, dar încă nu au discutat aceste aspecte cu statul român. România intenţionează să construiască la orizontul anilor 2020 o altă centrală nucleară, pe lîngă cea existentă la Cernavodă. Prima etapă a proiectui de la Cernavodă, estimată să dureze 18 luni de la înregistrarea societăţi comerciale, va presupune elaborarea unor specificaţii tehnice şi comerciale, cereri de ofertă, documentatţii de inginerie, finanţarea unor lucrări de şantier şi evaluarea ofertelor pentru contractorul general. De asemenea, investitorii vor perfecta aranjamentele comerciale privind construcţia celor două unităţi, exploatarea pe termen lung, precum şi modalităţile efective de finanţare. Reactoarele nucleare CNE ar urma să fie puse în funcţiune în 2014 - 2015, iar construcţia lor este estimată să înceapă în 2010 - 2011. Fiecare unitate va avea o capacitate instalată de 720 MW.