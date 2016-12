Acord româno-bulgar privind accesul pacienților la medicamente

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și omologul său bulgar, Petar Moskov, au semnat joi un acord de cooperare ce are ca scop asigurarea accesului pacienților la medicamente. În acest fel, pacienții din ambele țări vor putea beneficia de medicamentele care lipsesc, din diferite motive, dintr-o țară, dar se găsesc în cealaltă. Potrivit acordului, România și Bulgaria pot conveni asupra unor soluții comune pentru a depăși lipsa unor medicamente când se constată o astfel de situație. De asemenea, ca semnatare ale acordului de cooperare pentru asigurarea accesului la medicamente, cele două țări vor putea încheia acorduri comune cu producătorii în vederea obținerii unor reduceri de preț, vor agrea lista de medicamente cărora li se aplică procedura, precum și o poziție comună cu privire la prețul confidențial sau, după caz, la reducerile de preț care vor fi cerute pentru medicamentele respective.

Procedura privind acordurile comune încheiate cu producătorii de medicamente ar urma să fie aplicată pentru acele tratamente care nu sunt rambursate din fondurile publice în niciuna dintre țările semnatare ale acordului de cooperare, pentru medicamentele cu denumiri comune internaționale noi și pentru așa-numitele medicamente orfane, utilizate în tratarea bolilor foarte rare. Deciziile privind implementarea acordului vor fi luate, prin consens, de către Comitetul de Coordonare pentru Acțiuni Comune ce urmează să fie creat în acest scop. "Având probleme comune, soluția credem noi că trebuie să fi de asemenea comună. (...) Ceea ce vedem acum este primul pas concret cu un acord care se semnează astăzi între Ministerul Sănătății din România și cel din Bulgaria. Între 2013 și 2016, costurile noastre cu cheltuielile cu medicamentele au crescut în medie cu 12%. Pentru medicamentele citostatice pentru diagnostice oncologice între 2014 și 2016, sumele cheltuite au crescut cu 26%. Avem probleme cu discontinuități ale unor medicamente în România, așa cum există și în alte state. Vorbim mai ales despre medicamente ieftine care dispar de pe piață sau care nu sunt aprovizionate la timp. Tocmai aceste două probleme ne-au dus către cei doi piloni ai acestui acord. Unul este despre negocierea comună pentru medicamentele scumpe, cele inovative, pe care le vrem disponibile pentru pacienții noștri. Al doilea pilon se referă la discontinuitățile de pe piață atunci când un medicament dispare", a explicat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, într-o conferință de presă.

El a dat drept exemplu un caz în care un pacient cu boală rară avea nevoie de un medicament și acesta i-a fost adus din Bulgaria, dar și momentul în care, în urmă cu câteva zile, în România, era nevoie de ser antirabic și acesta a fost adus din țara vecină. Voiculescu a menționat că pentru bolile rare costul unui medicament ajunge la 97.117 lei pe lună. "Avem alte medicamente oncologice pentru care tratamentul costă 67.500 pe lună de lei. (...) O negociere comună cu siguranță aduce avantaje pentru un motiv foarte simplu: dacă ai o putere de negociere mai mare, dacă cumperi mai multe medicamente, atunci cu siguranță poți trata mai mulți pacienți. Pe de altă parte, poți obține un preț mai mic. Acordul este deschis, este pentru orice țară din Europa Centrală și de Est", a mai afirmat ministrul român.

La rândul său, ministrul bulgar al Sănătății, Petar Moskov, a precizat că până la finalul anului vor fi finalizate procedurile operative pentru aplicarea acordului. "România va fi primul stat care o să conducă negocierile cu producătorii de medicamente. De la începutul anului viitor vom fi în stare să începem și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere operativ negocierile. Am văzut că avem probleme comune și de aceea am făcut acest pas. În fiecare an, fondul de sănătate bulgăresc plătește din ce în ce mai mult pentru medicamente. Pentru anul trecut, în Bulgaria, costurile au crescut cu 16%", a spus ministrul Petar Moskov.