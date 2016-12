Acord româno-maghiar la nivel de agenţii de plăţi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din România a semnat ieri un Acord de Cooperare cu Agenţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Ungaria (MVH), fiind cel de-al treilea an de colaborare dintre cele două instituţii, potrivit unui comunicat APIA. Acordul a fost semnat de directorul general APIA, Florin Marius Faur şi de preşedintele MVH, Peter Palkovics. La eveniment a participat şi Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ungariei la Bucureşti, Oszkár Fuzes. \"Acordul dintre cele două Agenţii prevede organizarea unor întâlniri între experţii celor două instituţii, sub forma unor schimburi de experienţă şi ateliere de lucru pe anumite domenii de interes, definite în cadrul protocolului de cooperare. Dintre acestea, principalele domenii prevăzute în protocol se referă la plăţile directe, controalele pe teren şi cele prin teledetecţie, măsurile de piaţă interne şi externe, aspecte metodologice, aspecte financiare şi IT. Întâlnirile vor fi organizate conform unui calendar de lucru asupra cărora părţile vor conveni ulterior\", se arată în comunicatul agenţiei.