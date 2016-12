Acordarea pachetelor de 12 ori pe an, respinsă de consilierii PDL şi PNL

În mod surprinzător, deşi USL a funcţionat în şedinţa de ieri a Consiliului Local Mangalia la aproape toate proiectele propuse de primarul Claudiu Tusac, nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi la proiectul de hotărâre prin care conducerea administraţiei locale a propus acordarea, în fiecare lună, a pachetelor cu alimente pentru nevoiaşi. La fel ca democrat liberalii, care s-au abţinut, au procedat şi cei de la PNL, care au respins astfel iniţiativa primarului. Cu opt voturi pentru şi opt abţineri, proiectul primarului de a acorda pachete de 12 ori pe an rămâne doar o iniţiativă, în continuare fiind acordat câte un pachet cu alimente la două luni, pentru fiecare persoană care se înscrie în criteriile stabilite pentru acest ajutor. „Respingerea proiectului de acordare de pachete cu alimente în fiecare lună nu este decât rea-voinţă, pentru că toţi pensionarii din România o duc foarte greu. Era un proiect normal, mai ales că sumele pentru acest proiect erau prevăzute şi în buget, fiind cheltuite şi anul trecut la cantina socială. Cum criteriile lui Boc au împiedicat să mai acordăm o masă caldă pentru mulţi dintre nevoiaşi, am sperat că putem acorda aceste pachete de 12 ori pe an. A fost o promisiune de-a mea în campanie electorală, iar votul de ieri probabil că a fost un răspuns că se aproprie alegerile din 2012”, a spus Tusac. El a spus că în vigoare rămâne Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă constând în alimente, de şase ori pe an, în valoare de 210 lei/an, pentru pensionarii din municipiu care au o pensie mai mică de 650 de lei/persoană sau 1.300 de lei/familie. De asemenea, persoanele cu handicap de gradele I şi II şi cele care au vârsta de peste 60 de ani şi nu realizează venituri vor primi şi ele pachete. De aceste pachete cu alimente vor beneficia peste 2.100 de persoane.