Acordul CETA riscă să fie blocat în Camera Superioară a Parlamentului german

Acordul de parteneriat UE-Canada va trebui aprobat de 42 de camere parlamentare regionale, naţionale, federale şi de Legislativul UE, riscând să fie blocat în Bundesrat, Camera Superioară a Parlamentului Germaniei, formată din reprezentanţii landurilor, scrie presa germană şi canadiană.

Dacă va fi aprobat de parlamentele regionale din Belgia, Acordul Complet Economic şi Comercial UE-Canada (CETA) va trebui supus aprobării în toate cele 28 de state membre UE şi în Canada, în unele ţări fiind necesară şi validarea de către parlamente regionale. Potrivit publicaţiei germane Die Welt, în total, 42 de parlamente regionale, naţionale, federale şi Legislativul UE trebuie să aprobe CETA.

Chiar dacă în majoritatea camerelor parlamentare procedura de aprobare va fi una de rutină, probleme serioase ar putea apărea în Bundesrat, Camera superioară a Parlamentului Germaniei, formată din reprezentanţii landurilor. Activiştii care se opun CETA vor să propună organizarea unui referendum pe tema Tratatului UE-Canada în landul Bavaria, iar votul va influenţa decizia în Bundesrat, potrivit publicaţiei The Globe and Mail.

Reprezentanţii landurilor germane în care se află la putere formaţiuni extremiste ar putea face front comun împotriva CETA, periclitând aprobarea acordului. Formaţiunie Die Linke (extremă-stânga) şi Partidul Verzilor au semnalat deja că se opun aprobării CETA, conform ediţiei germane a agenţiei Reuters.

Premierul Belgiei, Charles Michel, a anunţat joi că regiunile belgiene au ajuns la un acord, depăşind disensiunile pe tema CETA, precizând că modificările vor trebui aprobate de parlamentele tuturor regiunilor belgiene până vineri la ora 24.00, precum şi de celelalte state UE şi de Canada.

România va continua demersurile pentru aplicarea acordului privind eliminarea vizelor de călătorie în Canada chiar dacă nu va fi semnat parteneriatul comercial UE-Ottawa (CETA), a afirmat vinerea trecută preşedintele Klaus Iohannis într-un interviu acordat site-ului Politico.eu. "În cazul în care Acordul CETA nu va fi semnat..., noi vom continua negocierile cu partea canadiană. Am putea găsi o soluţie bilaterală în problema vizelor. Totuşi, acesta ar fi momentul ideal pentru soluţionarea acestei probleme", a declarat Klaus Iohannis la Bruxelles. Klaus Iohannis anunțase vineri, de la Bruxelles, că România a ajuns la o înțelegere cu Canada privind eliminarea vizelor în mod etapizat, în 2017, astfel că țara noastră nu mai are obiecții față de Acordul economic UE-Canada (CETA). ''Am o veste în această dimineață. În această dimineață s-a ajuns la un acord cu partea canadiană, un acord rezonabil pentru ambele părți și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru discuția de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de CETA. România nu mai are niciun fel de obiecțiuni față de Acordul comercial cu Canada'', a spus șeful statului.

Un anunţ similar a fost făcut de premierul Bulgariei, Boiko Borisov, privind eliminarea vizelor de călătorie în Canada pentru cetăţenii bulgari. "Împreună cu preşedintele României, am primit confirmarea scrisă că până în decembrie 2017 regimul vizelor va fi eliminat pentru toţi cetăţenii bulgari. În acest context, eu şi preşedintele României am decis să susţinem semnarea Acordului CETA", a declarat Borisov, conform unui mesaj postat pe site-ul Consiliului European. România şi Bulgaria au condiţionat semnarea Acordului Complet Economic şi Comercial UE-Canada (CETA) de eliminarea vizelor de călătorie.

Însă preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a explicat ulterior că "propunerea" privind eliminarea vizelor de călătorie pe teritoriul canadian pentru cetăţenii români şi bulgari se va concretiza doar dacă va fi semnat Acordul de parteneriat comercial UE-Canada, exprimând speranţa că Belgia va accepta semnarea CETA.

Acordul de parteneriat comercial UE-Canada a fost blocat de Guvernul regiunii belgiene Wallonia din raţiuni de ordin social şi ecologic, dar impasul pare să fi fost depăşit joi.