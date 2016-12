Acordul cu FMI conţine măsuri care pot accentua încetinirea economică

Acordul României cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) conţine politici prociclice care, în actuala recesiune economică, sînt aşteptate să accentueze încetinirea economică, potrivit unei analize a Center for Economic and Policy Research (CEPR) din Londra. Politicile fiscale şi monetare din acordul de împrumut al României sînt considerate de către specialiştii instutului britanic ca avînd un efect de contracţie asupra economiei, potrivit unui studiu care analizează programele FMI derulate cu 41 de state. Specialiştii CEPR consideră că politica de salarizare din sectorul public şi cea privind lichiditatea şi creşterea masei monetare încurajează declinul activităţii economice. CEPR nu a evaluat, în cazul României, politicile în privinţa dobînzilor. Potrivit studiului, 31 din cele 41 de acorduri ale FMI încheiate cu statele afectate de criză includ politici prociclice care, în contextul recesiunii, pot exacerba încetinirea activităţii economice. „La peste un deceniu după ce criza economică din Asia a atras atenţia la marile greşeli din politicile FMI, Fondul face, în continuare, greşeli similare în multe ţări”, a declarat economistul Mark Weisbrot, co-director al CEPR şi cordonator al studiului. FMI promovează politici diferite în statele bogate faţă de cele cu venituri scăzute şi medii. Pentru încheierea unor acorduri, FMI s-a bazat pe prognoze prea optimiste, subestimînd impactul recesiunii economice asupra statelor cărora le acorda împrumuturi. Ulterior, instituţia a relaxat condiţiile după ce performanţele economice s-au situat sub aşteptări. Analiza CEPR a fost întocmită în urma unor discuţii purtate cu reprezentanţi ai Fondului privind politicile recomandate în timpul actualei recesiuni economice. Studiul a avut în vedere acordurile cu 41 de ţări din toată lumea, între care şi România, Ungaria, Belarus, Letonia, Serbia, Ucraina, dar şi Mongolia, Niger, Afganistan sau Costa Rica. Fondul prognozează un declin economic de 8,5% în acest an în România, urmat de o creştere de 0,5% în 2010. România are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro.