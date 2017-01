Acordul de înfrăţire dintre Cumpăna şi Akcay, semnat

Reprezentanţii comunei constănţene Cumpăna şi cei ai localităţii turce Akcay au semnat ieri un acord de înfrăţire între cele două localităţi. La semnarea acordului au participat reprezentanţi ai UDTR, UDTTMR şi Muftiatului, Consulatului Republicii Turcia la Constanţa şi Consiliului Judeţean. Akcay este o staţiune turistică a cărei populaţie, în perioada de iarnă, este de 15.000 de locuitori, în timp ce, vara, ajunge la 150.000. Staţiunea Akcay a devenit oraş în 24 martie 2004, iar Cahit Inceoglu, semnatar al acordului de înfrăţire, este primul primar al localităţii. “Această înfrăţire aduce un plus pentru administraţia publică locală din Cumpăna. În primul rînd, pentru că este pe placul a peste 1.000 de locuitori de etnie musulmană din localitate şi în al doilea rînd, permite schimburi de experienţă între cele două localităţi în domenii culturale, sociale şi de dezvoltare economică. În ceea ce priveşte relaţia cu municipalitatea Akcay din Turcia, nu vom face altceva decît să păstrăm tradiţiile celor două ţări“, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju. La rîndul lui, deputatul UDTTMR Amet Aledin a declarat că semnarea acestui acord continuă o tradiţie deja consolidată şi anume înfrăţirea unor localităţi din Turcia şi România: “Ne bucurăm că şi la nivelul localităţilor mai mici se petrec astfel de lucruri. Este ştiut faptul că relaţiile economice şi politice dintre România şi Turcia sînt foarte bine consolidate şi raportarea lor la acest nivel este binevenit“. “Este prima mea vizită în România şi mi-au plăcut foarte mult atît oraşul Constanţ, cît şi comuna Cumpăna. Consider că înfrăţirea dintre cele două localităţi va duce la întărirea relaţiilor dintre Turcia şi România. Sper că în viitor, între locuitorii din Cumpăna şi cei din Akcay se vor dezvolta relaţii de prietenie. Am planificat activităţi de cooperare în foarte multe domenii, mai ales în cele cultural, economic şi social. De acum vor fi organizate foarte des vizite reciproce şi vom veni din ce în ce mai des cu grupurile noastre folclorice, cu delegaţii ale oamenilor de afaceri. Sperăm ca relaţiile dintre cele două localităţi să se consolideze în timp“, a declarat primarul oraşului Akcay, Cahit Inceoglu.