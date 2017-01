Acordurile viorii Stradivarius au răsunat la Constanţa

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” a fost, miercuri seară, gazda un eveniment muzical extraordinar. Violonistul Alexandru Tomescu a susţinut primul recital la Constanţa cu celebra vioară Stradivarius Elder - Voicu, acesta fiind acompaniat la pian de Horia Mihail. Din programul recitalului au făcut parte lucrări renumite precum: Sonata pentru vioară şi pian nr.18 în Sol Major, K301, de Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata pentru Pian şi Vioară nr.7 în do minor, op 30 nr.2 (Allegro con brio, Adagio contabile, Scherzo, Allegro, Finale Alegro), de Ludwig van Beethoven, Fantazia, op.131 în Do major de Robert Schumann, Valse - Scherzo, op. 32 de Piotr Ilici Ceaikovski, La campanella, op.7, de Niccolò Paganini, Sonata pentru vioară şi pian nr. 26 în Si bemol Major, k. 378, de W. A. Mozart. Repertoriul bine ales a impresionat publicul numeros prezent la eveniment, acesta aplaudînd cu căldură evoluţia artiştilor.

Artistul Alexandru Tomescu a concertat alături de orchestra simfonică a Teatrului „Oleg Danovski” de nenumărate ori, dar, de această dată, a fost primul său recital cu celebra vioară, pe scena de la malul mării. Talentatul violonist a debutat pe scena instituţiei teatrale în urmă cu aprox. 20 de ani. „Este, cu certitudine, primul meu recital cu o vioară Stradivarius şi mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să o aduc aici, în Constanţa, în acest turneu. Programul a cuprins sonate de Mozart, de Beethoven, în prima parte, apoi lucrări de virtuozitate, semnate de Paganini, precum şi de alţi compozitori cunoscuţi. În cadrul acestui turneu, pe care îl vom încheia la Bucureşti, printr-un concert la Ateneul Român, vom vizita 15 oraşe din România. Consider că acest turneu este un prim semn al normalizării vieţii culturale, în sensul că am reuşit să găsim sponsori pentru acest proiect de muzică clasică, foarte puţini au acest noroc” a spus Alexandru Tomescu.

Vioara Stradivarius a fost păzită, şi la Constanţa, de doi bodyguarzi, care îi însoţesc în permanenţă pe artişti, valoarea instrumentului depăşind un milion şi jumătate de euro. Potrivit lui Alexandru Tomescu, instrumentul a fost conceput în 1702, de Antonio Stradivari, în perioada lui de maximă inspiraţie şi a fost cumpărată de statul român în anul 1955, din Elveţia. „Pînă după Revoluţie, a cîntat la ea maestrul Ion Voicu, iar din luna septembrie 2007, am cîştigat, pentru cinci ani, dreptul de a cînta la acest instrument, printr-un concurs organizat de Ministerul Culturii. Acum, iată, îmi îndeplinesc promisiunea de a duce vioara în cît mai multe locuri din România”, a mai precizat artistul. Publicul constănţean i-a lăsat o impresie foarte bună lui Tomescu: foarte generos, educat şi foarte curios să asculte sunetul acestei viori.

Stradivarius pare o vioară cît se poate de obişnuită, de dimensiuni normale, dar ceea ce o deosebeşte de celelalte este… sunetul. O vioară Stradivarius există şi trăieşte cu adevărat doar într-o sală de concert, în faţa iubitorilor de muzică. „Vioara este de calitate, s-a observat, în schimb, că nu a fost utilizată timp de 15 ani, că nu şi-a dat drumul la sunet în totalitate. O vioară are de suferit, dacă nu este folosită. În scurt timp, în mîinile lui Alexandru Tomescu, calitatea sunetului va creşte. Recitalul a fost unul de excepţie, iar cei doi artişti sînt de o mare valoare”, a precizat consultantul artistic al Companiei de Operă –Simfonic din cadrul Teatrului „Oleg Danovski”, Mircea Tegzeşiu.

Alexandru Tomescu a fost acompaniat la pian de artistul Horia Mihail, care a susţinut peste 200 de concerte cu majoritatea orchestrelor din România, inclusiv cu Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti. Pianistul a prezentat, de asemenea, recitaluri solo şi de muzică de cameră în 18 ţări, de pe trei continente, colaborînd cu artişti cunoscuţi precum Lory Wallfish şi Robert Merfeld.