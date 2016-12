ACS Callatis va lupta pentru evitarea retrogradării

Vineri este programată prima etapă a returului și în Liga a III-a la fotbal. Singura formație din județ prezentă în această competiție, ACS Callatis 2012 Mangalia, ocupanta locului 11, cu 8 puncte, va evolua pe teren propriu, de la ora 15.00, contra echipei Metalosport Galați, penultima clasată, locul 13, cu 5 puncte. Callatis și-a reluat pregătirile încă din 14 ianuarie, sub comanda aceluiași cuplu de antrenori, alcătuit din Cristian Petcu şi Aurel Chelu. Lotul a fost serios restructurat, pentru că mai mulți jucători experimentați și-au exprimat dorința să plece, din motive financiare, iar contractele lor au fost reziliate de comun acord. Astfel, din lotul utilizat în tur au plecat Vlas, Soldat, Blăniţă, L. Florea, Eracai, D. Prodan, Calagi, Nițescu și Rotariu. Dintre titulari, au rămas frații Erdinci și Enis Cogali, Vărzaru și Doicaru, plus Drumen, Ţintă, Romașcanu, Brașoveanu și A. Stan.

OBIECTIVUL ESTE EVITAREA RETROGRADĂRII

„Am completat lotul cu jucători tineri, din zona Mangaliei și din Constanța, dar am împrumutat și doi jucători de la Dinamo București, Drăgăniță și Mihalache. Am făcut o selecție în zona Mangaliei și am adus câțiva jucători care ar putea evolua la acest nivel, dar toți sub 21 de ani. Mizăm pe tineret în acest retur de campionat și sperăm să evităm retrogradarea”, a declarat Alexandru Luchici, preşedintele echipei din Mangalia.

Jucătorii transferați de Callatis în această iarnă sunt portarul Puia, fundașii Drăgăniţă, Bădaşcă, Vlădoiu, Ivanov și Bugu, mijlocașii Mihalache, Talaşman și Dimoftei, atacanții Cazan, L. Alexandru și Bîndar.

Callatis a jucat mai multe meciuri de pregătire înainte de reluarea campionatului, în care a înregistrat următoarele rezultate: 4-4 cu CS Agigea, 1-3 cu Viitorul II Constanța, 1-6 cu Dunărea Călărași, 0-5 și 2-2 cu Axiopolis Cernavodă, 0-5 cu Înainte Modelu, 3-1 cu Unirea Topraisar.

OȚELUL II GALAȚI S-A RETRAS DIN CAMPIONAT

Misiunea mangalioților a fost ușurată oarecum după retragerea din campionat a formației Oțelul II Galați. Fosta campioană a României, aflată în insolvență și aproape retrogradată în eșalonul al doilea al fotbalului românesc, nu a mai găsit resurse financiare și pentru echipa-satelit. Vestea proastă pentru Callatis este că nouă jucători de la Oțelul II au întărit-o pe... Metalosport, având misiunea de a salva de la retrogradare măcar una dintre cele două formații gălățene care s-au aliniat la startul Ligii a III-a, ediția 2014-2015. Din vară, cele două cluburi vor încerca să transforme actualul Metalosport într-un satelit al Oțelului. După dispariția Oțelului II, care ocupă locul 10 în clasament, cu 14 puncte, din Seria a II-a va mai retrograda o singură echipă.