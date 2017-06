ACS Poli continuă să urce în play-out

Etapa a șaptea a play-out-ului a început joi seară, cu disputa de la Timişoara, dintre ACS Poli şi Gaz Metan Mediaş, câștigată de gazde, cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Străuț, în minutul 88.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 7-a play-out-ului se prezintă astfel - vineri, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoșani; luni, ora 18.00: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș.

Clasament play-out: 7. Iaşi 29p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 29p (8-7), 9. Botoşani 24p (8-5), 10. ACS Poli 21p (7-3), 11. Voluntari 21p (5-8), 12. Pandurii 16p (4-7), 13. Concordia 16p (4-8), 14. ASA 11p (3-7).

În etapa a şaptea play-off-ului Ligii 1 la fotbal se va disputa luni seară, pe Arena Națională din București, şi confruntarea dintre Fotbal Club FCSB şi FC Viitorul, un duel de maximă importanţă în lupta pentru titlu, dar și meciurile de la Giurgiu și Drobeta Turnu Severin sunt decisive în duelul pentru treapta a treia a podimului.

Programul partidelor din etapa a 7-a a play-off-ului - sâmbătă, ora 17.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj, ora 20.30: CS U. Craiova - Dinamo Bucureşti; luni, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - FC Viitorul.

Clasament play-off: 1. FCSB 37p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (6-5), 3. Dinamo 32p (7-4), 4. CFR 30p (7-7), 5. Craiova 27p (3-8), 6. Astra 26p (7-11).

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.