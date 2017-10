ACS Top Volei 05 Constanța va juca în Divizia A2 de senioare

Înființată în anul 2015, având ca obiectiv „Să nu lăsăm Constanța fără volei feminin!”, echipa de volei feminin ACS Top Volei 05 Constanța a participat la ediția 2015-2016 din Divizia A2 de senioare, însă a renunțat să mai joace și în campionatul următor, din lipsă de bani. Însă, în vara lui 2017, clubul a depus din nou un proiect pentru a accesa fonduri de la Consiliul Local Municipal Constanța, iar acesta a fost acceptat. Gruparea antrenată de soții Doina și Constantin Ferenți a primit 300.000 de lei pentru sezonul 2017-2018, astfel că echipa s-a înscris din nou în eșalonul al doilea din voleiul feminin românesc!

„Dacă nu am fi primit acest sprijin financiar de la Primărie nu am fi putut să facem față cheltuielilor din Divizia A2 de senioare. Am fi jucat doar la junioare și cadete, cu bani de la părinți, ca și până acum. În acest campionat ne-am propus ca fetele să capete experiență. Poate că în iarnă vom putea să facem un transfer sau două, pentru a întări lotul. Am fi vrut să luăm câteva jucătoare de la CSȘ 1 Momentos Constanța, dar ele au ales să plece la cluburi din alte localități. Pentru campionatul următor însă, ne-am propus o clasare în zona locurilor 1-4”, a declarat Constantin Ferenți, președintele și fondatorul clubului.

Formația constănțeană și-a reluat pregătirile la începutul lunii septembrie, iar de atunci a jucat și în două turnee de verificare, la Cîmpulung și la Varna. Din lot fac parte numai jucătoare foarte tinere, cele mai... vârstnice fiind născute în anul 2001! Noutăți față de lotul utilizat în sezonul trecut, în competiția de cadete, sunt doar două jucătoare, ambele trăgătoare: Andreea Meiroșu (născută în 2002, reactivată) și Ioana Mușat (2003, SLEN 90 Medgidia).

Iată lotul cu care ACS Top Volei 05 Constanța va evolua în campionatul de senioare care debutează la sfârșitul acestei săptămâni:

coordonatoare:

Cosmina Marinescu (2002) - titulară în echipa națională U-16 a României, cu care a participat și la CE 2017

Ștefania Sarivan (2003)

universali:

Elif Gafar (2003)

Alexandra Nae (2004)

centri:

Tania Culică (2001)

Ioana Bogdan (2002)

Ioana Mușat (2003)

extreme:

Georgiana Moroianu (2002)

Ioana Antonescu (2003)

Andreea Meiroșu (2002)

Alexandra Niculescu (2003)

Claudia Bărbulescu (2002)

libero:

Bianca Panait (2001)

DIVIZIA A2 DEBUTEAZĂ SÂMBĂTĂ

Startul Diviziei A2 la volei feminin este programat pentru data de 7 octombrie 2017, cu două echipe din județul Constanța, ACS Top Volei 05 Constanța și CS Medgidia, în Seria Est. Înscrisă inițial în această competiție de senioare, CSȘ 1 Momentos Constanța a renunțat să mai joace în A2, pentru că în vară a rămas fără cele mai valoroase jucătoare din lot!

Din Seria Est a Diviziei A2 fac parte echipele ACS Top Volei 05 Constanța (anul trecut a renunțat la participarea în A2, din motive financiare), CSM 2007 LPS Focșani, CSU Galați (retrogradată din Divizia A1), CTF Mihai I București, Rapid București (inițial fusese trimisă în Seria Vest, dar a revenit în Est după retragerea lui CSȘ 1 Momentos Constanța), CS Medgidia (echipă nouă, a luat locul lui CS SLEN 90 Medgidia), CSM II București (echipă nouă) și CSM Unic Piatra Neamț (fosta VC Unic LPS Piatra Neamț, echipă care s-a retras din Divizia A1).

Programul primei etape din Seria Est:

ACS Top Volei 05 Constanța - CSM Unic Piatra Neamț

CSM 2007 LPS Focșani - CSM II București

CSU Galați - CS Medgidia

CTF Mihai I București - Rapid București

În Seria Vest vor activa CSU Politehnica Timișoara, CS Volei Club Deva (echipă nouă), CSU Medicina CNUE Tîrgu Mureș, CSM Sibiu (echipă nouă), ACS Transilvania Brașov (mutată din Seria Est), CSU Oradea, FC Argeș Pitești (fosta SCM Pitești, echipă care s-a retras din Divizia A1) și SCM U. Craiova (retrogradată din Divizia A1).

Pe lângă CSȘ Momentos și SLEN 90 Medgidia, din A2 au mai dispărut, comparativ cu anul trecut, CS ProVolei Arad și CSM Satu Mare. Au promovat în Divizia A1 ACS Agroland Timișoara și Universitatea Cluj.

FR VOLEI NU A MAI GĂSIT DOUĂ FORMAȚII CARE SĂ DOREASCĂ SĂ JOACE ÎN DIVIZIA A1 FEMININĂ!

Interesant este că acest număr de 16 echipe nu s-a mai înregistrat de multă vreme în Divizia A2! Asta în condițiile în care Federația Română de Volei s-a rugat toată vara de diverse cluburi să promoveze în Divizia A1, dar fără rezultat, iar primul eșalon al voleiului românesc va porni la drum cu doar 10 echipe în loc de 12, astfel că nu va retrograda nimeni!!!

În iunie 2017, SCM Pitești și VC Unic LPS Piatra Neamț s-au retras din Divizia A1, iar ACS Penicilina Iași a renunțat în ultimul moment la abandon, acceptând în cele din urmă să devină a zecea echipă din campionat. Federația Română de Volei nu a reușit să le convingă nici pe echipele din Divizia A2 care au jucat în turneul de promovare (Rapid București și CSM 2007 LPS Focșani), nici pe cele două retrogradate (SCM U. Craiova și CSU Galați), nici pe o altă formație din eșalonul secund să ocupe cele două locuri lăsate libere!