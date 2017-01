Action Television Production din Constanţa va reprezenta România la Cannes

România îşi va promova, în perioada 16-26 mai, în timpul Festivalului de la Cannes, cinematografia şi industria de film, printr-un stand individual în cadrul Tîrgului Internaţional Marché du Film. Village International este un spaţiu special de promovare a cinematografiilor naţionale din cadrul pieţei de film de la Cannes (Marché du Film), care are loc în paralel cu renumitul festival. Acest tîrg internaţional de film oferă ţărilor participante posibilitatea de a-şi prezenta producţia şi industria de film şi de a dezvolta schimburi. De asemenea, Marché du Film este un vad bun, ţinîndu-se cont de numărul mare de producători, agenţi de vînzări şi distribuitori prezenţi care se ridică la aprox. 10.000 de profesionişti, din peste 80 de ţări.

Anul acesta, standul României la Marché du Film este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), în parteneriat cu Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) şi Ministerul Economiei şi Comerţului. Ţara noastră va fi reprezentată la tîrgul internaţional de la Cannes de 11 firme de producţie de film, printre societăţile selecţionate să participe la acest eveniment de anvergură numărîndu-se şi Action Television Production (ATP) din Constanţa, colaboratoare a TV Neptun. Potrivit managerului ATP, cunoscutul om de televiziune Florin Orezeanu, în urmă cu trei luni a fost înaintată Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, o mapă de participare cu filmele realizate de casa de producţie constănţeană, iar zilele trecute, Ministerul Economiei şi Comerţului a confirmat oficial faptul că ATP a cîştigat selecţia, alături de alte zece firme din ţară. Astfel, managerul Action Television Production, Florin Orezeanu, alături de Alina Cosmoiu şi Annemarie Orezeanu Pop - realizatoare şi colaboratoare ATP -, vor reprezenta la Cannes atît firma de producţie ATP, cît şi Televiziunea Neptun, prin cîteva filme - capete de proiect de excepţie. Spre exemplu, unul dintre acestea este “Sometimes Paganini“, primul film realizat de tînăra casă de producţie constănţeană, un eseu de zece minute avînd ca fundal muzical partea a III-a a Concertului nr. 1 pentru vioară de Paganini, care a obţinut, în 2006, Premiul Special Eseu al juriului la prestigiosul festival “7 Arte Film Fest 2006“, de la Călăraşi. Celelalte filme ATP pentru tîrgul de la Cannes sînt: “Antrenamentul“ (“Tomorrow at 9“) - un film despre gimnastică, efort şi performanţă, două seriale - “Licee în concurs“ (“High-schools in Competition“) - realizator Annemarie Orezeanu Pop şi “Bărcuţa cu poveşti“ - realizatori Alina Cosmoiu şi Florin Orezeanu, precum şi un program special “Viaţa în roz“ (“Life in Pink“) - o propunere de realizare a unei serii de emisiuni de astrologie şi muzică, în colaborare cu Gary Goldschneider, din Olanda, renumit astrolog, compozitor şi pianist.

Managerul ATP, Florin Orezeanu, a declarat că scopurile participării la tîrgul internaţional de film de la Cannes sînt de a face cunoscute peste hotare firma de producţie constănţeană şi Televiziunea Neptun, precum şi de a deschide colaborări pentru proiectele menţionate. În acest sens, pentru “Sometimes Paganini“ se are în vedere realizarea unui material amplu, care să conţină ilustrarea unor concerte celebre Paganini, completate cu imagini adecvate, iar pentru “Tomorrow at 9“ se doreşte continuarea proiectului despre performanţă şi sacrificiile pe care le presupune aceasta. De asemenea, ATP are în intenţie obţinerea, la Cannes, a unor fonduri europene pentru realizarea unui film artistic pentru copii, “Povestea lanului de floarea soarelui“. Un alt proiect îl constituie transfomarea emisiunii “Licee în concurs“ în show multinaţional. Action Television Production a realizat, deja, şi materialele promoţionale pentru proiectele cu care se va prezenta la pavilionul României de la Cannes.