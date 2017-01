Acţionarii de la Agroexport, dezinteresaţi de soarta salariaţilor

Societatea „Agroexport”, care ani la rînd a administrat şi exploatat cele trei silozuri unice în Portul Constanţa, a intrat în declin financiar şi nu mai reuşeşte să-şi recapete echilibrul. Societatea este în pragul falimentului, dar tragedia este că cei 112 salariaţi pe care îi mai are nu au de lucru, suferă de foame în faţa sediului din incinta Portului Constanţa şi au ajuns în situaţia de a-şi cerşi drepturile care li se cuvin după 30 de ani de muncă. Ieri, la sediul Agroexport din Portul Constanţa trebuia să se ţină Adunarea Generală a Acţionarilor în cele două sesiuni - extraordinară şi ordinară. Însă, acţionarii majoritari, SIF Muntenia şi TF Consulting nu şi-au trimis reprezentanţii. La ora stabilită pentru începerea şedinţei au fost prezenţi doar doi dintre acţionari, fostul director Gheorghe Botea care deţine 8% şi un reprezentant al Agrex, SA care are 16%. De asemenea, un reprezentant al AVAS (care deţine 17,7%) a sosit după prînz, pe motiv că s-a rătăcit pe străzile oraşului. „Nu s-au întrunit cele 75 de procente din acţiuni pentru sesiunea extraordinară, aşa că şedinţa s-a amînat pentru mîine (n.r. azi). Dacă cel de la AVAS acceptă să rămînă, mîine se va putea ţine sesiunea ordinară şi poate vor aproba şi disponibilizarea colectivă pentru 75% din salariaţii unităţii“, a declarat liderul sindicatului Agroexport, Gheorghe Ifrim. Acesta a adăugat că dacă nici de această dată nu li se va rezolva problema, muncitorii vor închiria un autocar şi vor picheta sediul SIF Muntenia din Bucureşti, acţionar majoritar care refuză să se implice în rezolvarea situaţiei de la Agroexport.

Muncitorii au ajuns la disperare

Ultima lună în care angajaţii silozurilor şi-au primit salariul întreg a fost luna aprilie. De atunci, aceştia au încasat numai 75% din remuneraţie, fiind trecuţi lunar în cîte cinci zile de concediu fără plată. Astfel, luni de zile, muncitorii au tot aşteptat să fie disponibilizaţi şi să îşi primească drepturile legale, însă în tot acest timp au fost „alimentaţi“ numai cu promisiuni. „Aici sîntem un colectiv docil, muncitor şi înţelegători. Am crezut în ei şi nu am depus plîngeri pe la instituţiile statului, dar am ajuns la capătul răbdării. Nu mai avem bani să ne hrănim copiii, dar sîntem nevoiţi să ne împrumutăm de bani de bilete să venim la muncă. Stăm în frig, iar cei mai mulţi dintre noi s-au îmbolnăvit de plămîni“, a spus Ion Ionescu, operator dană la Agroexport. Unul dintre dispeceri, Gheorghe Opriţă nu înţelege de ce instituţiile care se ocupă cu pretejarea drepturilor muncitorilor nu se implică să le rezolve problema, care este şi una socială. „Nu înţelegem de ce ne-am pierdut obiectul muncii. Stăm toată ziua pe dană, cu mîinele în buzunar. Doar cîţiva mai muncesc la estacadă şi pe macara“, a spus mecanicul Doru Mitrea.

Părerile acţionarilor sînt împărţite

În timp ce acţionarii majoritari sînt dezinteresaţi de soarta muncitorilor, cei cu procente mai puţine sînt mai realişti atît cu problemele societăţii, cît şi cu cele ale salariaţilor. Dacă SIF Muntenia şi fostul parlamentar Triţă Făniţă nu vor demararea procedurii de faliment a Agroexport şi soluţionarea cererilor angajaţilor, Agrex, AVAS şi Gheorghe Botea susţin contrariul. Mai mult, salariaţii mai vechi spun că toate problemele au început după 2001, an în care la conducerea societăţii a fost pus fostul parlamentar Triţă Făniţă, fapt confirmat de acţionarul Gheorghe Botea, cel care a ocupat postul de director general al societăţii în perioada 1989 - 2001. „Toate problemele au apărut după 2001, din cauza proastei gestionări şi administrări a societăţii de către directorul general Triţă Făniţă, care nu a făcut altceva decît să ducă societatea spre faliment, la fel cum a făcut şi cu celelalte - Steaua de Mare, Dorobanţu şi peste tot pe unde a mai fost în toată ţara. Neavînd acces la datele din contabilitatea firmei, de abia acum am reuşit să dăm de nişte acte prin care se vede clar că sume importante de bani au luat calea către Britania şi TF Consulting, firmele copiilor lui Triţă Făniţă. Acum se caută documente justificative pentru acele sume“, a declarat Gheorghe Botea. La rîndul său, directorul general adjunct al Agroexport, Manea Ghiocel a promis că va face tot posibilul ca să treacă ordinea de zi stabilită pentru şedinţa extraordinară în cea pentru adunarea ordinară şi să îi convingă pe acţionari să aprobe disponibilizarea colectivă.