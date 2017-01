Acţiune de prevenire în trafic

European Traffic Police Network (TISPOL) va coordona, în săptămâna 6-12 iunie, o acţiune la nivel european, în peste 25 de state, printre care şi România, care are ca scop depistarea şoferilor ce conduc sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, informează duminică Poliţia Română. Conform datelor TISPOL, la nivel european, conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor reprezintă unul dintre principalii factori generatori ai accidentelor rutiere, alături de viteza excesivă, se arată într-un comunicat remis duminică de Poliţia Română. Astfel, activităţile din săptămâna care urmează vin în completarea acţiunilor organizate în mod uzual de fiecare stat în parte şi au rolul de a creşte gradul de conştientizare a pericolelor generate de conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor (atât medicamente care provoacă efecte secundare similare administrării de droguri, cât şi droguri propriu-zise). \"Oficialii TISPOL recomandă şoferilor să citească prospectul medicamentelor sau să consulte un medic pentru a afla dacă medicamentul pe care îl iau provoacă stări de somnolenţă sau alte efecte care pot diminua capacitatea de a conduce\", se precizează în acelaşi document. De altfel, o acţiune similară a avut loc anul trecut, când peste 420.000 de şoferi din 21 de state europene au fost verificaţi, constatându-se 7.699 de încălcări ale legislaţiei referitoare la alcool şi 561 referitoare la consumul de droguri la volan.