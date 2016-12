Acțiune de salvare a polițiștilor! Un bărbat a stat trei zile în câmp!

Polițiștii constănțeni au intervenit marți pentru salvarea unui bărbat care spune că a stat izolat în câmp timp de trei zile, în zona localității constănțene Horia. Protagonistul poveștii, angajat ca paznic la o firmă ce are ca obiectiv un parc de eoliene, a povestit că și-a început tura duminică dimineață. Luni, reprezentanții societății comerciale la care lucrează nu i-au trimis înlocuitorul, din cauza vremii nefavorabile, așa că omul a rămas în zona respectivă adăpostindu-se în baracă. Când a rămas fără energie electrică, a început să se încălzească în mașină. Cu toate acestea, în cursul zilei de luni nu a apelat linia unică 112 pentru a cere ajutorul autorităților. Abia marți, când a realizat că va rămâne fără combustibil în rezervor, a făcut acest lucru. Polițiștii din Horia, alături de colegii lor de la Rutieră și o șenilată au pornit către locul în care bărbatul se afla, l-au preluat și l-au transportat la domiciliu. "Am intrat în serviciu duminică dimineață, la ora 07.00. Am rămas fără energie electrică, fără căldură, iar mâncare am avut până ieri (n.r. - luni). Sunt un pic înghețat, dar în rest mă simt bine", a declarat bărbatul după ce oamenii legii au ajuns la el.

