Acţiune inedită de protecţia mediului, la Hollywood

Celebrele litere care formează cuvântul Hollywood, ce domină acest cartier istoric din Los Angeles, au fost acoperite joi, de câţiva activişti care luptă pentru protecţia mediului, cu scopul de a strânge fonduri care să salveze de investitorii imobiliari zonele sălbatice din apropierea semnului. Joi seară, primele două litere, respectiv H şi O, au fost acoperite şi transformate în literele S şi A, de culoare roşie, vopsite pe pânză, scopul acestei acţiuni fiind de a forma, cel mai târziu până vineri dimineaţă, fraza Save The Peak (Salvaţi acest masiv muntos). Noua inscripţie va rămâne în acest loc până marţi, 16 februarie. Organizatorii susţin eforturile aleşilor din Los Angeles şi ale asociaţiei Trust for Public Land, care au reuşit în ultimele decenii să protejeze peste 1,1 milioane de hectare de terenuri naturale din California. Deşi literele cu o înălţime de 14 metri care alcătuiesc cel mai cunoscut monument din Los Angeles aparţin municipalităţii, terenurile din zonă se află în proprietatea unui consorţiu imobiliar care doreşte să construiască în apropiere reşedinţe de lux. Acest consorţiu a acceptat să cedeze asociaţiei Trust for Public Land 55 de hectare, pentru suma de 12,5 milioane de dolari, însă această tranzacţie trebuie să fie finalizată înainte de 14 aprilie.

“Până în prezent am strâns şapte milioane de dolari. Sperăm ca acţiunea noastră din această săptămână să ne ajute să strângem şi restul de 5,5 milioane de dolari”, a declarat Tim Ahern, purtătorul de cuvânt al asociaţiei Trust for Public Land. Primele şapte milioane de dolari au fost obţinute din donaţii ale primăriei oraşului Los Angeles, Camerei de Comerţ din Hollywood şi din donaţii private. Tiffany, celebra casă de bijuterii americană, a donat un milion de dolari. Ironia sorţii face ca celebrul semn Hollywood să se fi născut în 1923, în urma publicităţii făcute de municipalitatea oraşului pentru dezvoltarea proiectelor funciare în zonă. Semnul relua, pe atunci, numele acelui program imobiliar: Hollywoodland. În 1949, Camera de Comerţ din Hollywood a semnat un contract cu primăria din Los Angeles pentru a restaura literele şi a cerut dislocarea ultimelor patru litere, dând celebrului semn aspectul de astăzi. Devenite unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale celei de-a şaptea arte şi, totodată, adevărate legende ale culturii pop, cele nouă litere sunt, totuşi, foarte fragile, necesitând numeroase operaţiuni de restaurare. Accesul publicului este interzis în apropierea lor, iar zona este protejată printr-un sistem de alarmă ultraperformant. Actriţa britanică Peg Entwistle s-a sinucis în 1932, aruncându-se în gol de pe litera H.