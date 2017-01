Acţiunea „Rabla” a debutat şi la Constanţa

După ce a primit aprobarea din partea Registrului Auto Român (RAR) de a primi pentru colectare şi dezmembrare autoturismele care se încadrează în “Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional auto”, sediul societăţii “Remat“ SA, singura firmă autorizată pentru astfel de activităţi, a fost asaltat de către constănţenii dornici să scape de maşinile mai vechi de 12 ani şi să îşi achiziţioneze una nouă. Astfel, ieri de la primele ore ale dimineţii, s-au făcut cozi intreminabile, peste 60 de persoane stînd la poarta unităţii pentru a scăpa de rable. Potrvit directorului Remat SA, Daniela Manea, cei care doresc să îşi ducă autoturismele la dezmembrat trebuie să aibă asupra lor certificatul de înmatriculare al maşinii şi buletinul de identitate pentru a face dovada că sînt proprietarii autoturismului. Pentru că de aceste acte este nevoie atît în original, cît şi în copie, proprietarii “rablelor“ au fost sfătuiţi să îşi facă copii după documente înainte de a veni cu maşina spre casare. “Aceste cozi s-au format probabil pentru că este prima zi cînd se primesc şi în Constanţa maşinile. Eu le înţeleg nerăbdarea, dar proprietarii ar trebui să înţeleagă că nu trebuie neapărat să predea azi maşina“, a declarat Daniela Manea.

Preluarea fiecărei maşini durează aproape 20 de minute, iar posesorii de rable se pot prezenta la Remat în fiecare zi între orele 07:30 – 15:30. “Nu se poate recurge la o prelungire a programului de lucru pentru că este infernal să stai atîtea ore cu ochii în calculator“, a mai spus directorul Remat. Pentru anul 2006, programul are ca scop înlocuirea a 16.500 maşini, în valoare de 49.500.500 lei şi cu o vechime mai mare de 12 ani de la data fabricaţiei, cu autoturisme noi, aliniate standardelor europene în domeniul poluării aerului şi emisiei de gaze de eşapament. Potrivit unor statistici, mai mult de 50% din Parcul Naţional auto are o vechime mai mare de 12 ani, iar indicele de mobilitate este foarte redus, motiv pentru care consideră că măsura va avea un efect benefic asupra calităţii aerului. “Ne bucurăm că nu mai este nevoie să mergem în alte judeţe pentru a ne preda maşinile. Trebuia să scăpăm într-un fel de rablele noastre. Acum se plătesc fel de fel de taxe şi am fi ajuns să plătin şi fumul pe care ni-l scoate maşina. Şi, în plus, cine ne dădea nouă atîţia bani pentru nişte maşini de 20 de ani?“, a declarat Viorica Matei din Medgidia.