Acţiuni de dezinsecţie în Mamaia şi în oraş

Cinci echipe ale SC Alchim Co SA, societate angajată de Primăria Constanţa, au demarat săptămâna aceasta acţiunea de dezinsecţie în staţiunea Mamaia, pe care o vor continua în parcurile şi zonele verzi din municipiul Constanţa. „Avem o invazie de ţânţari în zona lagunară. Aceste acţiuni vor continua zilnic, între orele 10:00 şi 17:00. Intenţionăm ca, în două sau trei săptămâni, prin tratamente succesive, să reducem sau chiar să stârpim aceste insecte care provoacă disconfort agenţilor economici şi constănţenilor“, a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Ionel Pilat. Potrivit specialiştilor din cadrul DSP, insectele aparţin speciei Chironomidae şi sunt înrudite cu ţânţarul, dar nu îşi dezvoltă aparatul digestiv. Cu alte cuvinte, aceste insecte nu înţeapă, însă provoacă disconfort, mai ales prin numărul lor. „Apariţia acestei specii este cauzată de deversările reziduurilor şi a apelor uzate în lacul Siutghiol. Un alt motiv pentru apariţia şi dezvoltarea acestor ţânţari este nedecolmatarea lacurilor şi faptul că stufărişul nu este tăiat frecvent. Combaterea inspectelor este anevoioasă având în vedere că această specie se înmulţeşte foarte repede“, a declarat insp. Luiza Pară din cadrul DSP. Ea a mai spus că această specie apare de obicei odată cu încălzirea vremii, atunci când temperaturile sunt destul de ridicate, însă anul acesta ţânţarii au apărut mult mai devreme. „Vom ţine situaţia sub control. De-abia am dat startul acţiunii şi numărul insectelor s-a mişcorat substanţial în zona în care am început“, a mai spus Pară. Substanţa cu care se acţionează se numeşte K`othrine, având o eficienţă de 95% - 100% şi este pulverizată cu 10 atomizoare tip Stihl SR 420, aparate motorizate de stropit şi patru generatoare de ceaţă.