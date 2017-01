Acţiuni umanitare americane la Sinoe

Soldaţii americani de la baza Mihail Kogălniceanu au inaugurat, joi, noul dispensar din localitatea constănţeană Sinoe. Sediul amintit a fost conectat la reţeaua de electricitate şi dotat cu mobilierul medical necesar. La finalul lucrărilor, Neil Walker, şeful de proiect, a declarat: “A fost mult de muncă, dar sîntem mulţumiţi că am reuşit să terminăm. Doisprezece militari au lucrat timp de 68 de zile şi am venit la Sinoe la solicitarea primarului care ne-a cerut ajutorul. Am lucrat cît am putut de repede.” Despre stadiul în care se afla unitatea medicală, americanul a menţionat: “Am renovat total clădirea pentru ca medicul să aibă tot ce îi trebuie!”. În satul Sinoe trăiesc peste 1600 locuitori. Localitatea are un potenţial economic modest iar nevoile de sănătate sînt însemnate. Medicul din sat, dr. Nicoleta Crăciun, s-a arătat mulţumit de faptul că soldaţii americani au realizat ceea ce ar fi trebuit să constituie grija autorităţilor locale. Problema principală a locuitorilor acestei zone izolate este sărăcia. Comandantul Joint Task Force-East (JTF-E), lt. col. Tina S. Kracke a declarat că militarii americani dislocaţi la baza Mihail Kogălniceanu mai au şi alte proiecte umanitare locale iar fondurile pentru acestea sînt asigurate de guvernul american.