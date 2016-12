Acţiunile concertate împotriva taxei clawback, sancţionate!

Consiliul Concurenţei va sancţiona orice acţiune concertată a producătorilor de medicamente care ar pune presiune pe autorităţi în ceea ce priveşte taxa clawback, însă este dispus să accepte excluderea TVA şi a adaosurilor de distribuţie şi de farmacie de la plata taxei. „Sunt dispus să discutăm şi să lucrăm împreună în ceea ce priveşte excluderea TVA şi a adaosurilor. Decizia este la guvern, noi avem un rol sfătuitor”, a declarat preşedintele autorităţii de concurenţă, Bogdan Chiriţoiu. El a menţionat însă că instituţia pe care o conduce va sancţiona orice acţiune concertată a jucătorilor din industrie de modificare a legii privind taxa clawback. „Nu există nicio garanţie că, având în vedere că este un an electoral, dacă vom avea o acţiune concertată a companiilor care va pune presiune pe autorităţi într-o perioadă vulnerabilă, nu o voi consideră o încălcare a legii”, a spus Chiriţoiu. El a făcut o paralelă cu situaţia din 2008, tot an electoral, când distribuitorii au boicotat livrările de medicamente, însă, din anumite considerente, nu au fost sancţionaţi. La acea vreme cursul s-a depreciat puternic, de la 3,2 lei pe euro la 3,7 lei pe euro, astfel ca distribuitorii primeau cu circa 20% mai puţin de la stat pe medicamentele livrate. „Distribuitorii au spus atunci că nu mai fac livrări în aceste condiţii. A fost un boicot de trei săptămâni, unii au mai livrat, unele farmacii au furnizat medicamente, dar acest lucru nu a avut efect major asupra pacienţilor. A fost o ameninţare doar şi pentru că statul avea culpa sa, pentru că plătea cu 20% mai puţin decât se angajase, am decis să nu aplicăm sancţiuni”, a spus Chiriţoiu. În acest context, reprezentantul Consiliului Concurenţei a adăugat că dacă apar acum acţiuni concertate din partea producătorilor de medicamente aceştia nu trebuie să extrapoleze decizia instituţiei din urmă cu patru ani. Chiriţoiu a arătat ca taxa clawback nu ridică probleme din punct de vedere concurenţial, aceasta fiind practic un discount la vânzare. În acelaşi timp, oficialul Consiliului Concurenţei a arătat că nici diferenţierea între medicamentele generice şi cele inovative nu încalcă legea concurenţei, având în vedere că genericele au o marjă de profit mai redusă în condiţii normale de piaţă. „Ne-am opus în schimb oricărei măsuri care ar putea arăta ca un efort de conservare a cotelor de piaţă. Legea poate avea ca efect ca firmele să nu se mai concureze. Din acest motiv am insistat pe aplicarea taxei pe produse, nu pe companie, tocmai pentru a nu descuraja firmele să-şi crească vânzările pe anumite produse”, a adăugat Chiriţoiu. El a admis că nu este o lege perfectă, însă a arătat că este foarte dificilă adoptarea unei soluţii care să nu stârnească nemulţumiri. Pe de altă parte, reprezentanţii producătorilor spun că nu vor face presiuni concentrate asupra autorităţilor şi că nici nu vor exista retrageri de medicamente de pe piaţă. Ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, a declarat săptămâna trecută că decizia privind taxa de clawback va fi luată după o analiză de impact, care va fi făcută până în 15 iunie de reprezentaţi ai ministerelor Finanţelor, Sănătăţii, Justiţiei, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai industriei de medicamente. Sistemul clawback, introdus la finele anului 2009, prevedea că toţi producătorii de medicamente trebuie să contribuie la finanţarea sistemului public de sănătate cu o sumă reprezentând între 5% şi 11% din veniturile realizate din vânzarea produselor.